（影音）阿湯哥清晨襲台 精神大好讚爆台粉

湯姆克魯斯抵台，開心跟粉絲揮手。（記者陳逸寬攝）

〔記者盧家豪／台北報導〕「阿湯哥」湯姆克魯斯今率劇組來台宣傳重啟版《神鬼傳奇》，一行人早上6時許前後搭乘私人班機抵達松山，大批媒體早上5時許就到長榮台北商務航空中心恭候阿湯哥及「刀腿女」蘇菲亞波堤拉、安娜貝爾瓦莉斯及導演艾力克斯寇茲曼等人。

首架班機於6點8分左右降落，6點20分時阿湯哥率先走出機場，雖起個大早仍精神奕奕，一身黑衣配墨鏡露出招牌笑容和媒體與粉絲打招呼，更直接走向粉絲為他們簽名，面對熱情粉絲到場支持，阿湯哥直呼「你們真的太棒了」，而他也兌現答應粉絲再來台灣的承諾，表示「我很守信用吧」！

接著6點30分安娜貝爾與艾力克斯也步出機場，安娜貝爾和5分鐘後現身的蘇菲亞，都同樣直接步向粉絲給簽名。

湯姆克魯斯抵台，熱情替粉絲簽名。（記者陳逸寬攝）

隨後阿湯哥笑著跳上黑頭車離去，前往車程不到5分鐘的文華東方入住。阿湯哥預計明早出席記者會，晚上首映會走完紅毯就準備搭機離開，旋風式訪台兩天，其他人則會在26日完成訪問行程後離開。

事實上本次來台行程是阿湯哥特別指定，全因為他2013年來台時就承諾粉絲短期之內一定會帶新作品回來，年初他便主動向電影公司表達意願，於是成行。

今天阿湯哥未有任何公開行程，不知是否會抽空重溫4年前來台宣傳時享用的「鼎泰豐」小籠包，抑或是學月前才來的「金鋼狼」休傑克曼突襲夜市？粉絲可以到台北各大著名觀光景點碰碰運氣，也能明天提早到美麗華大直影城提早卡位，於晚上首映會時找機會與好萊塢明星們近距離接觸。

《神鬼傳奇》6月9日在台上映。