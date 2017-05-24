限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

（影音）阿湯哥清晨襲台 精神大好讚爆台粉

2017/05/24 06:37

湯姆克魯斯抵台，開心跟粉絲揮手。（記者陳逸寬攝）

〔記者盧家豪／台北報導〕「阿湯哥」湯姆克魯斯今率劇組來台宣傳重啟版《神鬼傳奇》，一行人早上6時許前後搭乘私人班機抵達松山，大批媒體早上5時許就到長榮台北商務航空中心恭候阿湯哥及「刀腿女」蘇菲亞波堤拉、安娜貝爾瓦莉斯及導演艾力克斯寇茲曼等人。

首架班機於6點8分左右降落，6點20分時阿湯哥率先走出機場，雖起個大早仍精神奕奕，一身黑衣配墨鏡露出招牌笑容和媒體與粉絲打招呼，更直接走向粉絲為他們簽名，面對熱情粉絲到場支持，阿湯哥直呼「你們真的太棒了」，而他也兌現答應粉絲再來台灣的承諾，表示「我很守信用吧」！

接著6點30分安娜貝爾與艾力克斯也步出機場，安娜貝爾和5分鐘後現身的蘇菲亞，都同樣直接步向粉絲給簽名。

湯姆克魯斯抵台，熱情替粉絲簽名。（記者陳逸寬攝）

隨後阿湯哥笑著跳上黑頭車離去，前往車程不到5分鐘的文華東方入住。阿湯哥預計明早出席記者會，晚上首映會走完紅毯就準備搭機離開，旋風式訪台兩天，其他人則會在26日完成訪問行程後離開。

事實上本次來台行程是阿湯哥特別指定，全因為他2013年來台時就承諾粉絲短期之內一定會帶新作品回來，年初他便主動向電影公司表達意願，於是成行。

今天阿湯哥未有任何公開行程，不知是否會抽空重溫4年前來台宣傳時享用的「鼎泰豐」小籠包，抑或是學月前才來的「金鋼狼」休傑克曼突襲夜市？粉絲可以到台北各大著名觀光景點碰碰運氣，也能明天提早到美麗華大直影城提早卡位，於晚上首映會時找機會與好萊塢明星們近距離接觸。

《神鬼傳奇》6月9日在台上映。

相關新聞

推薦新聞
前任007羅傑摩爾過世 享壽89歲 前任007羅傑摩爾過世 享壽89歲
2017/05/23 21:47
洪秀柱連任失利 劉樂妍「回台當官」想做這些事！ 洪秀柱連任失利 劉樂妍「回台當官」想做這些事！
2017/05/23 23:47
（影音）阿湯哥清晨襲台 精神大好讚爆台粉 （影音）阿湯哥清晨襲台 精神大好讚爆台粉
2017/05/24 06:37
連加藤鷹都說讚！前AV女優婚紗照曝光 連加藤鷹都說讚！前AV女優婚紗照曝光
2017/05/23 22:50
豬哥亮得知女兒有男友 曾語重心長對她說... 豬哥亮得知女兒有男友 曾語重心長對她說...
2017/05/24 06:46
豬哥亮入夢示警 大組頭火速撤牌激省3億 豬哥亮入夢示警 大組頭火速撤牌激省3億
2017/05/24 06:26
昆凌男相撞臉陽岱鋼 網虧兒子一定比周董帥 昆凌男相撞臉陽岱鋼 網虧兒子一定比周董帥
2017/05/23 22:11
永遠的007 羅傑摩爾89歲癌逝 永遠的007 羅傑摩爾89歲癌逝
2017/05/24 06:00
曾搭檔包租婆 永遠的龐德羅傑摩爾癌逝 曾搭檔包租婆 永遠的龐德羅傑摩爾癌逝
2017/05/24 07:10
陳艾琳宣布離婚 斷開約炮腥夫 陳艾琳宣布離婚 斷開約炮腥夫
2017/05/24 07:07
坣娜陳孫華林莉聯手獻愛 為門諾拼1.5億盡心力 坣娜陳孫華林莉聯手獻愛 為門諾拼1.5億盡心力
2017/05/23 22:11
最常來台好萊塢明星 阿湯哥50公尺紅毯簽名3小時 最常來台好萊塢明星 阿湯哥50公尺紅毯簽名3小時
2017/05/24 06:55
豬哥亮告別式 跳脫黑白幽默定調-謝金燕虛弱返台 未現身靈堂 豬哥亮告別式 跳脫黑白幽默定調-謝金燕虛弱返台 未現身靈堂
2017/05/24 06:00
比電影精彩！阿湯哥4訪寶島 「她」都不一樣 比電影精彩！阿湯哥4訪寶島 「她」都不一樣
2017/05/24 07:06
阿湯哥來了 一夜睡掉69萬 阿湯哥來了 一夜睡掉69萬
2017/05/24 06:00
寶弟跟謝金晶互喊加油 吳克群不談賠錢 寶弟跟謝金晶互喊加油 吳克群不談賠錢
2017/05/24 06:00
符瓊音逼出25吋腰 自嘲不敵莫文蔚 符瓊音逼出25吋腰 自嘲不敵莫文蔚
2017/05/24 06:00
Rain報喜 金泰希懷蜜月寶寶 Rain報喜 金泰希懷蜜月寶寶
2017/05/24 06:00
亞莉安娜暫停歐洲巡演 9月來台命運未卜 亞莉安娜暫停歐洲巡演 9月來台命運未卜
2017/05/24 06:00
SISTAR難逃7年魔咒 6月解散 SISTAR難逃7年魔咒 6月解散
2017/05/24 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.