（獨家）馬幼興感念陳珮騏雪中送炭 期望快回演藝圈

馬幼興。（記者趙世勳攝）

〔記者吳志偉／專訪〕馬幼興去年7月苦背性侵罵名，所幸最後終於沉冤得雪，不過他坦言這段期間，社會輿論及酸民辱言讓他的壓力破表，受傷的不是只有他，家人更是受到無謂的波及，當時心中怨恨「為什麼要把我人生給毀了」！事發至今已經10個多月，馬幼興決定放下心中的憤怒跟怨恨，認為唯有這樣才能找回該有的生活。

馬幼興說：「事情發生時，我媽媽知道的第一時間不敢打來，她打給我大姊哭訴，問弟弟（馬幼興）怎麼了，去洗個頭別人都在問她，後來都不敢出門。」後來他打給媽媽，母子倆在電話中邊哭邊說，「我跟我媽說『妳不要讓我擔心啦！相信我，妳兒子不會做這種事情，我不會去丟馬家的臉，妳給我一點時間，她哭著說『你好好處理，不要讓我擔心啦』！」過去從不讓母親操心的馬幼興，也因為這個事件而一直深感內疚。

「我可以不工作，但我兩個小孩要上課啊！」馬幼興9歲女兒在學校被同學嘲笑「你爸爸性侵」，她回家問媽媽「什麼是性侵」，馬幼興表示：「有一天我去接女兒的時候，通常她坐副駕駛座，手都會牽著我的手，但那天她一上車，不用我幫忙繫安全帶，沿路上也完全不理我，問她話回答很簡短，更不正眼看我，當下其實真的很難過。」15歲的兒子剛升高一，正值血氣方剛，也讓他擔心會與同學有所衝突。

上個月底，馬幼興召開記者會說明始末，心疼家人也要背負輿論壓力，記者會結束後，他立刻向家人道歉，「我跟兒子解釋為什麼要開這個記者會，因為當初事情鬧那麼大，也許這段時間大家會對你過度關心，但是之後同學提到或上網查我的名字，就會發現原來你的爸爸是被誣告的，兒子也能理解，這是我第一次跟他對不起。」也把女兒抱在腿上跟她說對不起，並向前妻表示，這段時間讓她那麼委曲。

馬幼興。（記者趙世勳攝）

在洗刷罪名之後，馬幼興提到有一天他為了幫女兒過生日，不再像之前那樣出門要遮遮掩掩，他帶著女兒去買冰淋淋蛋糕，當要結帳時，櫃台一位女服務員突然跑過來問：「請問你是那個演員馬幼興嗎？」令他相當緊張，深怕對方講了什麼不得體的話，沒想到對方卻是他說：「我只是想跟你說我支持你，你要走下去，為了你的家人小孩。」當下讓他感到很窩心，也有許多網友寫信為過去對他的誤解道歉，馬幼興感慨地說：「所以我放下了，如果我不放下這些憤怒怨恨的話，傷害我的人不會知道我多不快樂，我過得怎麼樣。」

此外，馬幼興的前女友陳珮騏在事發後立馬跳出來為他背書，並且主動伸出援手，尤其知道他都躲在家裡不敢出門，一有空就買便當給他吃，還對他說：「我有工作你沒工作，先不要那麼急著賣房子，如果需要儘管開口，不要不好意思。」雪中送炭讓他充滿感激。尤其當時陳珮騏知道他在員林朋友家，還提醒他有空去拜附近的關聖帝君，後來案情逆轉，她更積極帶著馬幼興重返員林的廟宇還願，對每一個神位都虔誠跪拜，比他還要認真投入。

當時女方知道馬幼興與一位演藝圈大哥有交情，於是透過黑道找來那位大哥向他施壓要求和解，馬幼興說：「我們聊了一個半小時後，大哥突然跟我說『我們是兄弟，這件事你到底有做沒做，你坦白告訴我』，我心想我跟你聊了那麼久，最後你還問我的這句話，當下我就說『ＸＸ哥，你不用相信我，說那麼多也一樣』。」對於這位演藝圈大哥，馬幼興不願多透露，但也語出驚人表示，陸續還有兩位同樣在演藝圈是大哥級的人物來施壓。

這10個多月來，馬幼興完全沒有收入，原本計劃中國製作兼主持的節目，也因此事受影響而停擺，損失慘重，目前只能吃老本過活，即使後來真相大白，但節目製作單位怕被長官關切，劇組則擔心他拍戲會模糊焦點，都不敢發通告，身負經濟重擔的他，也希望能遇到不錯的經紀人及工作，快點回到工作崗位上。