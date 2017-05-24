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秀場虧盡女藝人 唯獨「她」反吃豬哥亮豆腐

2017/05/24 07:41

蔡頭（中）是「豬哥亮歌廳秀」固定班底之一。（翻攝自YouTube）

〔記者洪素津／台北報導〕還記得時常男扮女裝的資深藝人蔡頭嗎？當年他除男扮女裝外，更是靠著誇張肢體表演引起眾人關注，還是當年「豬哥亮歌廳秀」固定班底之一，回想豬哥亮歌廳秀時代，豬哥亮因節目效果虧盡眾女藝人，卻唯獨被「她」所制伏，然而這個「她」正是一手創立紅頂藝人的蔡頭。

當年蔡頭反串上豬哥亮節目，一看到豬哥亮就獻上大大一吻，讓豬哥亮是完全招架不住，完全不見先前調戲女藝人的模樣，節目效果形成大反差也是讓觀眾津津樂道，蔡頭反吃豬哥亮豆腐，逗得觀眾呵呵大笑，也促成蔡頭成為「豬哥亮歌廳秀」節目固定班底，當年豬哥亮復出主持《豬哥會社》，更是邀請蔡頭再次上節目回味當年風光。

1995年蔡頭創立紅頂藝人，全盛時期在台中表演場地也是一票難求，當時蔡頭花了7間房子約7千萬打造紅頂藝人，不料表演場地因921大地震全部震垮，讓蔡頭事業陷入低潮，不過這幾年蔡頭幾乎沒和演藝圈聯絡，他說：「紅頂藝人還有在經營，但放手給學生做，不管世事了。」

菜頭（左）一看到豬哥亮（右）就獻上大大一吻，讓豬哥亮完全招架不住。（翻攝自YouTube）

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