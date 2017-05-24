限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

徐仁國被封接吻王 《購物王路易》化身萌寵男

2017/05/24 09:30

徐仁國在《購物王路易》飾演因意外失憶的富二代。（東森戲劇台提供）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕29歲南韓男星徐仁國在韓劇《購物王路易》中，從精明的購物王，轉變成呆萌的寵物男孩，不僅被冠上「萌寵男」的封號，劇中的纏綿吻戲更讓他被網友票選為「接吻王」，讓他害羞直呼不敢當。

劇中他飾演因意外失去記憶的富二代，被南志鉉飾演的鄉下少女撿回家，展開爆笑又逗趣的同居生活。他為了演出失憶後，與女主角宛如主人跟寵物的微妙關係，還研究起小狗的習性，笑稱：「我真的抱著變身為狗狗的決心投入這次拍攝。」他表示劇中他與南志鉉在釜山舊書街的羞澀初吻，讓他印象最為深刻，而劇中2人從一開始的青澀，到最後越吻越深情，也讓大批戲迷羞喊好心動。

徐仁國（左）、南志鉉（右）在舊書街上演羞澀初吻。（東森戲劇台提供）

此外，他先前低調入伍當兵短短4天，就被檢驗出左腳踝距骨軟骨病變，返家休息。他預計將在6月5日再次進行精密體檢，確認是否需要繼續服役。《購》劇每周一至周五晚間10點在東森戲劇台播出。

《購物王路易》徐仁國（右）與南志鉉（左）關係宛如寵物與主人。（東森戲劇台提供）

推薦新聞
和老公做愛都這樣... 小S大爆閨房秘辛 和老公做愛都這樣... 小S大爆閨房秘辛
2017/05/24 06:35
小胖日本找到真愛 「男友」來台見家長 小胖日本找到真愛 「男友」來台見家長
2017/05/24 06:55
謝祖武猴急牽熟女 好男人形象破功 謝祖武猴急牽熟女 好男人形象破功
2017/05/24 07:13
（獨家）仍有遺憾！豬哥亮走了 這2件事註定石沉大海 （獨家）仍有遺憾！豬哥亮走了 這2件事註定石沉大海
2017/05/24 08:06
陳艾琳宣布離婚 斷開約炮腥夫 陳艾琳宣布離婚 斷開約炮腥夫
2017/05/24 07:07
秀場虧盡女藝人 唯獨「她」反吃豬哥亮豆腐 秀場虧盡女藝人 唯獨「她」反吃豬哥亮豆腐
2017/05/24 07:41
54歲阿湯哥訪台仍凍齡 他自曝秘訣是… 54歲阿湯哥訪台仍凍齡 他自曝秘訣是…
2017/05/24 08:17
（獨家）馬幼興感念陳珮騏雪中送炭 自曝演藝圈3大哥施壓 （獨家）馬幼興感念陳珮騏雪中送炭 自曝演藝圈3大哥施壓
2017/05/24 07:26
「文山志玲」驚見5公分大腸腫瘤 緊急送醫開刀 「文山志玲」驚見5公分大腸腫瘤 緊急送醫開刀
2017/05/24 09:00
羅傑摩爾婚姻路不順 自爆遭2任妻家暴 羅傑摩爾婚姻路不順 自爆遭2任妻家暴
2017/05/24 07:16
「一化療就吃這個補充體力」 豬哥亮友人想到仍難過 「一化療就吃這個補充體力」 豬哥亮友人想到仍難過
2017/05/24 08:55
阿湯哥4度撲台 私密「房事」價格3級跳 阿湯哥4度撲台 私密「房事」價格3級跳
2017/05/24 06:58
比電影精彩！阿湯哥4訪寶島 「她」都不一樣 比電影精彩！阿湯哥4訪寶島 「她」都不一樣
2017/05/24 07:06
豬哥亮告別式 跳脫黑白幽默定調-謝金燕虛弱返台 未現身靈堂 豬哥亮告別式 跳脫黑白幽默定調-謝金燕虛弱返台 未現身靈堂
2017/05/24 06:00
最常來台好萊塢明星 阿湯哥50公尺紅毯簽名3小時 最常來台好萊塢明星 阿湯哥50公尺紅毯簽名3小時
2017/05/24 06:55
E奶辣媽投靠黃立成 月收入60萬竟挨告 E奶辣媽投靠黃立成 月收入60萬竟挨告
2017/05/24 08:45
訪台阿湯哥捎最大喜訊 成名作隔31年將拍續集 訪台阿湯哥捎最大喜訊 成名作隔31年將拍續集
2017/05/24 09:14
羅傑摩爾離世 第5代007悼念「你是最偉大龐德」 羅傑摩爾離世 第5代007悼念「你是最偉大龐德」
2017/05/24 09:16
（影音）粉絲撲空阿湯哥 捕獲野生刀腿女玩自拍 （影音）粉絲撲空阿湯哥 捕獲野生刀腿女玩自拍
2017/05/24 07:26
Rain報喜 金泰希懷蜜月寶寶 Rain報喜 金泰希懷蜜月寶寶
2017/05/24 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.