徐仁國被封接吻王 《購物王路易》化身萌寵男

徐仁國在《購物王路易》飾演因意外失憶的富二代。（東森戲劇台提供）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕29歲南韓男星徐仁國在韓劇《購物王路易》中，從精明的購物王，轉變成呆萌的寵物男孩，不僅被冠上「萌寵男」的封號，劇中的纏綿吻戲更讓他被網友票選為「接吻王」，讓他害羞直呼不敢當。

劇中他飾演因意外失去記憶的富二代，被南志鉉飾演的鄉下少女撿回家，展開爆笑又逗趣的同居生活。他為了演出失憶後，與女主角宛如主人跟寵物的微妙關係，還研究起小狗的習性，笑稱：「我真的抱著變身為狗狗的決心投入這次拍攝。」他表示劇中他與南志鉉在釜山舊書街的羞澀初吻，讓他印象最為深刻，而劇中2人從一開始的青澀，到最後越吻越深情，也讓大批戲迷羞喊好心動。

徐仁國（左）、南志鉉（右）在舊書街上演羞澀初吻。（東森戲劇台提供）

此外，他先前低調入伍當兵短短4天，就被檢驗出左腳踝距骨軟骨病變，返家休息。他預計將在6月5日再次進行精密體檢，確認是否需要繼續服役。《購》劇每周一至周五晚間10點在東森戲劇台播出。

《購物王路易》徐仁國（右）與南志鉉（左）關係宛如寵物與主人。（東森戲劇台提供）