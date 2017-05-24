《太陽》金玟錫6月登台 演怕窮人想當多金男

金玟錫6月將登台舉辦首場台灣見面會。（八大提供）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕27歲韓星金玟錫以夯劇《太陽的後裔》中的傻氣一等兵角色打響知名度，之後陸續在《Doctors醫生們》、《被告人》中展現演技，人氣不斷攀升。他將於6月25日在ATT SHOW BOX舉辦首場見面會，與台粉們相會，日前他在MTV《我愛偶像》臉書直播中催票，害羞地對鏡頭送上手指愛心，更以國語萌喊「大家要來喔！」電暈一票粉絲。

過去他曾和女星吳漣序爆熱戀，傳出2人在電影院幽會，事後雙方對外澄清，表示根本不熟，證實是烏龍緋聞。日前他在直播中，透露理想女友類型，表示「每個階段都在變，但最看重的是心，心地要善良賢明。」具有廚師資格的金玟錫還說:「料理我自己很會做，女生不會也沒關係。」問及未來想挑戰角色，金玟錫說:「很想挑戰有錢人角色，因為演了太多窮人的角色，從來沒聽人家說我長得很窮，那為什麼都找我演這種角色呢？」

金玟錫透露有在努力練唱中文歌，希望能在見面會上，展現不同於戲劇裡的真實面貌。見面會門票於24日中午12:30起在ibon售票系統開賣，門票均一價3500元，所有購票粉絲都可享有一對一擊掌福利，並將抽出200位幸運觀眾贈送簽名海報一張。

金玟錫靠《太陽的後裔》中的傻氣一等兵角色，打響知名度。（翻攝自金玟錫Instagram）