曾搭檔包租婆 永遠的龐德羅傑摩爾癌逝

羅傑摩爾（中）和「包租婆」元秋（右）曾合作《金鎗人》一片。（翻攝自YouTube）

〔記者盧家豪／綜合報導〕「永遠的007」羅傑摩爾爵士昨日病逝，享壽89歲。家屬透過推特證實，羅傑「經過短暫且勇敢地與癌症搏鬥」後於瑞士與世長辭。

羅傑是影史上第3位飾演「007」詹姆士龐德的演員，在他46歲那年起，1973年到1985年間分別演出《生死關頭》、《金鎗人》、《海底城》、《太空城》、《最高機密》、《八爪女》、《雷霆殺機》等7部007系列電影，是所有龐德年資最久的一任。

羅傑摩爾扮演007時相當帥氣，展現龐德風流倜儻的氣質。（資料照）

當時《金鎗人》曾到香港取景，「包租婆」元秋曾在片中演出功夫了得的「龐德女郎」，不但以學生妹扮相登場，還出手救下羅傑摩爾飾演的龐德。

羅傑1927年於倫敦出生，50年代就已經當上模特兒，後演出影集《七海遊俠》為人所知，之後便接下龐德一角。

而當羅傑拍攝《八爪女》期間，他在印度目睹大批兒童生活在貧苦當中，令他開始積極關注兒童權益，也令他在1991年獲任親善大使，英國政府也因為其貢獻頒給他大英帝國司令勳章，2003年更獲英國女王冊封爵士頭銜。

羅傑最後一次公開露面是在去年11月倫敦的「Royal Festival Hall」。而後事將依照羅傑的遺願，於摩納哥舉辦私人葬禮。

89歲的羅傑摩爾曾7度飾演「詹姆士龐德」，昨證實癌逝。（美聯社）