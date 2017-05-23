洪秀柱連任失利 劉樂妍「回台當官」想做這些事！

〔即時新聞／綜合報導〕女星劉樂妍（Fanny）日前在臉書上表示，洪秀柱若未選上黨主席，她將回台投入選舉當官，而現在洪秀柱確定無法連任，劉樂妍已在臉書發表「當官」後想做的事情！

劉樂妍在臉書表示，今日經過檢查站時，她將自己的中華民國身分證交給中國警察，沒想到警察接過後只問她「你台灣人？」就放行讓她離開了。警察的「窩心」舉動讓劉樂妍相當開心，並接著說道，「回台當官的時候」，要修法讓中國人與台灣人一樣，持中國證件可買軍警票、學生票、老人優待票，中國人也能任意到台灣讀書、工作，「因為世界上本來就只有一個中國，這一個中國包含著台灣。」

對此網友則噓聲連連，「回台灣連鄰長都選不上」、「怎樣都輪不到他當官吧」、「洪秀柱都選不上主席了憑你要選啥？」、「大腦是個很棒的東西」、「本日最好笑」。

事實上，劉樂妍早在上月底表示，若洪秀柱沒當選國民黨黨主席，她回台之後就要投入選舉當官，而現在洪秀柱確定無法連任，劉樂妍似乎預言自己回台後將投入參選！