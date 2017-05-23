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7部龐德風靡12年 羅傑摩爾癌逝享壽89歲

2017/05/23 21:48

羅傑摩爾爵士（左）扮演詹姆士龐德長達12年。（翻攝自《太陽報》）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕「永遠的007」羅傑摩爾爵士昨在瑞士病逝，享壽89歲。英國演員羅傑摩爾因溫柔風趣的作風聞名，紳士的外表讓他在1973年至1985年成為史恩康納萊的繼承人，在「007」系列電影中演出詹姆士龐德，也是飾演最久一任的龐德，被譽為「最符合龐德形象的男演員」。

羅傑摩爾爵士（右）與007大反派「大鋼牙」經典合照。（翻攝自羅傑摩爾推特）

羅傑摩爾的家人在推特證實，他與癌症進行了「短暫而頑強的奮鬥」，最後仍不幸去世，他的孩子們表示，將會遵從父親生前的遺願，在摩納哥舉行私人葬禮。

羅傑摩爾在演出龐德之前，因演出影集《七海遊俠》的男主角賽門鄧普勒，竄升為一線紅星，之後接手「007」電影第3任龐德，更讓他聲勢水漲船高。他首次飾演龐德時已經46歲，但風度翩翩的氣場，讓他一舉演出包括《生死關頭》、《金鎗人》、《最高機密》、《雷霆殺機》等7部「007」電影。

羅傑摩爾2003年獲英國女王冊封爵士，這也是繼史恩康納萊以來，第2位受封為英國爵士的007男主角，雖然「007」龐德後繼有人，羅傑摩爾仍是影迷心目中津津樂道的男主角。

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