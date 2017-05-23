外籍舞者替街頭藝人發聲 母親、妹妹都是大明星

〔即時新聞／綜合報導〕美籍舞蹈家呂威聯日前在「街頭藝人從事藝文活動許可審議會」上，目睹一位評審屢屢打斷表演者，讓他不滿批評「侮辱了整個藝術群體」，而呂威聯也在事後被發現，他的母親與妹妹是知名藝人蕭瑤與王宇婕。

蕭瑤曾在臉書上分享「荒原藝術 Wasteland Art Space」介紹呂威聯的貼文，並寫下「這是我兒子，請大家支持！」（圖擷自蕭瑤臉書）

呂威聯在「街頭藝人從事藝文活動許可審議會」上，直接對打斷表演者的評審表示，他非常不尊重表演者，這種測驗對藝術工作者並不公平，如果不先把藝術家當成人，「你對藝術的觀點又有何可取之處。」贏得不少街頭藝人的支持。

由於第一時間呂威聯在臉書用英文敘述整個事發經過，讓大家誤以為他是華裔外籍人士，但其實他是女星蕭瑤的兒子，蕭瑤也曾在臉書上分享「荒原藝術 Wasteland Art Space」介紹呂威聯的貼文，並驕傲地寫下「這是我兒子，請大家支持！」而在呂威聯的臉書上也經常可以看見他與妹妹王宇婕的照片。