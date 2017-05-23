方宥心暴吃腫臉 徹底壓垮Junior坐騎

方宥心（左）表示和Junior拍戲完全沒甜蜜感，整部戲都在被整。（中天提供）

〔記者洪素津／台北報導〕韓宜邦（Junior）、方宥心等人出席中天大愛《愛上ㄆㄤˋ滋味》上檔記者會，劇中飾演麵包師傅的Junior因拍戲學習做麵包，也因此對烘焙開始有了興趣，平常就很愛做菜的他，曾私下嘗試做麵包，笑說：「不知道為什麼做出來都是蔥油餅！」

Junior笑稱拍戲期間吃麵包吃到怕，「還好停了一段時間現在又想吃它了。」（中天提供）

Junior原本在中國拍戲無法趕回台，今秘密在記者會上驚喜現身，被蒙在鼓裡的女主角方宥心說：「早上他還傳簡訊要我跟大家問好！說很想念大家。」馬上被Junior虧：「你還有說真想我！」兩人私底下原本就是好友，兩人也因太熟所以拍戲過程中完全沒火花，這也讓方宥心回憶道:「拍戲完全沒甜蜜感，整部戲都只有他在整我。」

《愛上ㄆㄤˋ滋味》全劇組大合照。（中天提供）

男女主角因拍戲需求要不停吃麵包，Junior笑稱拍戲期間吃麵包吃到怕，「還好停了一段時間現在又想吃它了。」不過原本不愛吃麵包的方宥心，因麵包師傅的羅宋麵包深得她的心，讓她拍戲時不小心胖了4公斤，Junior爆料有一場騎摩托車要載方宥心的戲，結果變胖的她坐在後面，輪胎都被壓扁了，連導演都說怎麼臉越來越圓了。