（獨家專訪一）馬幼興遭誣告性侵憂鬱症 吃臭酸食物不敢出門

馬幼興專訪。（記者趙世勳攝）

〔記者吳志偉／專訪〕馬幼興去年7月遭本土劇女星唐少萱指控性侵，經查證後對方因誣告、毀謗、偽證三罪起訴，他雖獲得清白，但也嚐盡了人情冷暧、眾叛親離的痛苦。日前馬幼興接受《自由時報》專訪，訴說這10個多月來飽受唾罵攻擊，數度憂鬱症發作，面對接腫而來的壓力，讓他差點支撐不下去，如今真相水落石出，也盼原本停擺的演藝工作能盡快上軌道。

去年事件發生後，馬幼興不知所措，所幸當時有朋友力挺，表示自己在彰化員林鄉下的家沒有人住，可以讓他避避風頭。住了3個多月，但面對社會輿論及酸民辱言，讓他幾乎快要崩潰，「這件事情我從錯愕到承受壓力，到後來我想自殺！我當下要跳下去的時候，心想人生還有什麼希望，我過不去了，當下腦袋完全一片空白。」還好突然閃過一個念頭，才讓他沒有做傻事，他苦笑著說：「雖然我所有證據已經給警方，但我想到如果我跳下去之後，就會說我畏罪自殺，這件事會再度攻擊我的小孩、我的家人；再來就是，別人的房子給我住，我跳下去不就變凶宅了！」

馬幼興專訪。（記者趙世勳攝）

朋友的房子有四層樓透天，馬幼興幾乎都把自己關在2樓房間，「剛到朋友家時，我把要買的食物一次採買完，有時候煮一鍋麵或是火鍋，可以吃2、3天，甚至放到已經酸掉、發霉了，我就把發霉的撥掉繼續吃，如果吃到酸掉的，也還好我也喜歡吃酸的，只想著不要浪費，而且我也不敢出門。」即使後來馬幼興搬回台北還是一樣，就算吃到拉肚子也不在意，在自己住的社區，逼不得已要出門，就算是晚上也都不敢坐電梯，直接走樓梯到B3去開車，又載帽子又載口罩，深怕會碰到鄰居，「我連我自己住的地方，我沒做過的事情，都還這麼怕鄰居的歧視或疑惑的眼光，更何況是走到外面去。」

問到唐少萱，馬幼興不願多談，低調的說：「有幾分證據說幾分話，讓司法去還原真相。」不過回想那時候絕望地站在頂樓，他說：「我當時告訴自己，馬幼興你怎麼會搞成這個樣子呢，我單身真心去談一個戀愛不行嗎？差20歲又怎麼樣呢？」他補充：「如果今天你到了50歲，單身離過婚，有一個30歲的女孩子對你主動示好，她說她願意照顧你，幫你做家事等等，你會不接受她嗎？我沒有想再結婚，只是要找一個伴，當有一個對象出現了，能不心動嗎？加上一直是對方主動。」

上個月底，馬幼興召開記者會公開整起事情的真相，他表示：「後來會選擇公布，因為我覺得時間到了，而且也沒辦法再撐了，我必須在當初所有媒體攻擊我後，也拜託媒體讓我全新回到原來的生活。」至於不想亮出簡訊來，他表示律師對他說，因為已經進入司法程序，就不要多說，只要陳述自己沒有做這些事情，「所以我勇敢站出來提告，包括記者會不是用來攻擊對方，是出來澄清我沒有做這些事情。」

馬幼興專訪。（記者趙世勳攝）

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