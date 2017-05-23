（影音）渡邊直美登台辦展 自爆閨房髒亂只有這3樣家具

〔記者粘湘婉／台北報導〕日本「胖妞諧星」渡邊直美今為「渡邊直美展Naomi's Party」登台宣傳，該展覽由在日本吸引12萬人次參觀，27日起將在華山1914文創園區東3烏梅酒廠登場，並與台灣插畫家「H.H先生」合作台灣獨家內容。

渡邊直美展記者會。（記者宋志雄攝）

今她表示，很開心能來台宣傳，卻也擔心會不會沒人來看，還自爆展覽中的繽紛房間設計，與她真正的房間只有2%的相似度，笑稱：「我的房間很髒亂啦，沒有那麼可愛，就只有桌子、電視和一堆空紙箱」。今她身穿粉藍色格子褲裝小露事業線，與台灣插畫家「H.H先生」設計的「渡邊直美胖妞人偶」和「胖妞美美」一起在台上尬舞，肢體靈活的她，稱讚人偶比她還會跳舞，逗趣場面相當吸睛。

渡邊直美展記者會。（記者宋志雄攝）

「渡邊直美展Naomi's Party」將展場分為8個房間，其中PARTY ROOM擺滿各式她愛吃的食物模型，包括炸雞、薯條、漢堡等，每項份量都相當驚人，今經紀公司社長大崎洋出席記者會時，也爆料直美食量頗大，壽司他吃一口，直美就吃兩口，直美則笑回：「沒有很多啊，大概就是50個起跳，多的話會吃到7、80個左右」，笑稱這樣只是正常發揮。

渡邊直美展記者會。（記者宋志雄攝）