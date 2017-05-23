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自食惡果！梅艷芳母爭遺產 搞到撿路邊菜吃

2017/05/23 18:44

梅艷芳逝世後，留下上億遺產。（翻攝自梅艷芳國際歌迷會微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港已故天后梅艷芳，2003年因子宮頸癌併發肺衰竭過世，留下約台幣2.9億遺產，惹來媽媽覃美金和哥哥梅啟明爭產，官司纏訟10多年搞到雙雙破產，吃相難看，覃美金近日又因欠會計師約50萬台幣，再次被申請破產，讓她出庭時忍不住哭哭：「熬得好辛苦」。

梅艷芳的母親覃美金為爭女兒遺產，搞到破產。（香港成報提供）

覃美金覬覦女兒梅艷芳龐大的遺產，屢屢訴諸法律而欠下高額訴訟費，2012年被香港法院認定破產，去年才獲得解除，日前又因欠了50多萬的訴訟費，遭2名曾任她破產受託的會計師申請再次破產，她昨出庭反對2名會計師的破產申請，出示銀行文件證明自己戶頭有逾80萬台幣，但被凍結中，要求法院給她2週時間處理。

覃美金更不忘再次哭窮，直言在2012年到2016年破產期間，只能「在街邊撿菜，燉豆腐吃」，熬得已經夠辛苦了，現在又被凍結戶頭，搞得她2個月無法繳房租和付傭人薪水，痛批會計師又要讓她二度破產，根本是「吃人不吐骨頭」，不過對方律師則澄清沒有要求銀行凍結她戶頭，本案也將延至6月5日再審理。

已93歲的覃美金目前又面臨二次破產危機。（翻攝自新浪娛樂微博）

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