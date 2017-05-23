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劉香慈談生產戲感同身受 願犧牲自己換小孩

2017/05/23 18:17

劉香慈暫以家庭生活為重心，坦言很想要挑戰反派角色。（民視提供）

〔記者洪素津／台北報導〕柯叔元、劉香慈主演的民視時代劇《阿不拉的三個女人》將於5月25日起再度重播，剛喜獲麟兒的劉香慈表示當初拍攝劇中角色必須挑戰從18歲青春少女到50歲中年婦女的跨齡演出，讓她感受特別深刻。

劉香慈提及最難忘的生產戲，先前不斷請教媽媽、前輩，作足功課，現在自己經歷了生產過程才知道為人母親的偉大，生產過程身體極度疼痛，心靈卻充滿喜悅，如果有機會再度演出，自己會更有把握掌握細膩到位的情緒表達。另外現在當了媽媽之後，卻開始懂得危機意識，常試想災難發生時要怎麼處理，還說「我願意犧牲自己換取孩子的生存空間和機會。」

劉香慈目前暫以家庭生活為重心，她坦言很想要挑戰反派角色，因為她覺得犯罪人背後的故事，有很多值得大家探討與省思的深層故事，若有遇到好劇本與團隊，定會義無反顧的投入拍戲行列。

另外柯叔元睽違多年再次加入8點檔《幸福來了》戰場，每天樂於與大團隊一起工作，他更加專注投入，談起家庭，柯叔元透露已打算安排國內旅遊，帶小孩一起去阿里山看日出，希望給孩子不一樣的生活體驗。

劉香慈表示自己經歷了生產過程才知道為人母親的偉大。（民視提供）

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