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首頁 > 婉君推

女神劣化？Angelababy合照19歲少女驚見魚尾紋

2017/05/23 18:23

Angelababy長相精緻，是演藝圈公認的美女。（翻攝自Angelababy微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星Angelababy長相甜美，有如洋娃娃般精緻，今年一月生下兒子「小海綿」後身材迅速恢復，即使當媽了仍被讚少女感十足，今日她與中國娛樂大亨王中磊的19歲愛女王文也貼臉自拍，竟被毒舌酸民嗆「劣化了」。

Angelababy與19歲少女的合照驚見魚尾紋。（翻攝自王文也微博）

中國知名製作人王中磊兒子王元也與桂綸鎂、歐陽娜娜等人一同演出電影《美好的意外》，今日舉辦首映會，現場可說是眾星雲集，王文也到場替弟弟加油，也在微博秀出與大明星們的合照，其中一張與Angelababy的合照引起討論，照片似乎未修圖，Angelababy的魚尾紋清楚可見，與平時的美照有些差距，站在19歲的青春少女身旁實在有些遜色。

Angelababy平時的照片少女感十足。（翻攝自Angelababy微博）

這張照片PO出後立刻在微博引發熱烈討論，有人酸說「Baby反彈的太嚴重」，認為魚尾紋看了就很尷尬，並說「沒有修圖立刻見高下」，但也有粉絲反擊「誰笑起來會一點皺紋都沒有」，解釋「有魚尾紋是因為愛笑」，並稱讚偶像的虎牙超可愛。

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