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嚴正嵐一巴掌挨出高收視 樂喊一切值得了

2017/05/23 17:30

簡宏霖（右）與嚴正嵐主演的《只為你停留》受到網友熱烈討論。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕簡宏霖與嚴正嵐主演的三立、東森8點華劇《只為你停留》，昨晚（5/22）終於揭曉真假寶麒，劇情大快人心，以有線收視2.03再創新高點，當晚PTT討論發文也突破500條，賞巴掌的重頭戲，更讓觀眾看了直呼：「一巴掌打下去，怒氣全消了！」播出當時嚴正嵐在臉書首次玩直播，由於第一次比較緊張，她還拖著劇中「老公」簡宏霖與「大嫂」小薰一起加入。

嚴正嵐主演的《只為你停留》昨晚婚禮戲收視創新高。（三立提供）

嚴正嵐分飾雙胞胎姊妹黛麒與寶麒，劇中姊姊故意假冒妹妹並且不斷使壞，日前更一巴掌打向妹妹寶麒，讓觀眾氣得牙癢癢，就在昨天黛麒終於得到報應，婚禮上簡宏霖揭穿她的真實身分，當眾拿出影片舉發惡行，質問：「妳到底是誰？」尤其黛麒不願承認自己的身分，Amanda（劉紀範飾演）重重賞了她一巴掌，掀起整晚最高潮，看得網友樂喊：「太爽！」、「一個巴掌不夠啦！」最後真寶麒出現在婚禮現場，黛麒還會如何辯駁？讓觀眾期待破表。對於收視破2，嚴正嵐開心表示：「無論被罵或被打，一切都值得了！」

嚴正嵐（前排左三）昨晚在婚禮上被劉紀範賞巴掌。（三立提供）

繼「真假寶麒」劇情後，另一組「騰云戀」也會有爆發性的劇情，除了檢媽（謝瓊煖飾演）病情惡化昏倒在家中，亮云的爸爸蘇守信（湯志偉飾演）更讓網友覺得「案情不單純」、「可能和喬爸有關」，隨著劇情發展，誰是阿騰（李沛旭飾演）的真正的殺父兇手？網路上也引起熱烈討論。

嚴正嵐在《只為你停留》分飾雙胞胎姊妹，日前姊姊狠甩妹妹巴掌，讓觀眾氣得牙癢癢。（三立提供）小薰（左）與李沛旭演出《只為你停留》。（三立提供）小薰（左起）、湯志偉、謝瓊煖演出《只為你停留》。（三立提供）嚴正嵐（前排左起）在臉書首次玩直播，還拖簡宏霖、楊鎮、小薰、李沛旭一起加入。（三立提供）

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