謝金晶不躲了 在豬哥亮靈堂做這件事好暖心

謝金晶送飲料給媒體，看的出心情略為平復。（記者曾德蓉攝）

〔記者曾德蓉／台北報導〕豬哥亮病逝後，媒體駐守靈堂至今第9天，原本出入都躲避記者的家屬，現也逐漸習慣，態度大方許多，稍早前豬哥亮女兒謝金晶突端著飲料出現，一一分送給在場記者，並雙手合十說：「謝謝大家，辛苦了」，隨即又重返靈堂陪伴亡父。

其實豬哥亮兒女的「父後七日」，多由長子謝順福代表家屬發言、面對媒體，謝金晶在記者面前都是哭紅眼，保持沉默，今才首度在媒體面前「開口」，哀慟之情似已略顯平復；她的體貼之舉，也頗有乃父之風，過去豬哥亮在進棚錄影時，最擔心其他人吃不飽，有時自己都沒吃，就忙著招呼工作人員與媒體。

過去謝金晶常被虧「靠爸」，豬哥亮生前也最掛記她，但豬哥亮病逝後，孝心最感人的也是她；據悉，除了第一天遵循禮俗，哭著跪爬進靈堂，照三餐「捧飯」，弔唁的人來來去去，多由她負責答禮。

此外，即使沒人注意，她與亡父說話，或經過豬哥亮牌位時，都雙手合十鞠躬，這點從藝人或豬的民間友人前來弔唁，都對她的孝順讚譽有佳，就可看出端倪；稍晚豬的遺孀葉瑞美，也託工作人員送慰勞品給記者，對照現已離奇神隱的謝金燕，算是頗為體貼。