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首頁 > 婉君推

張惠妹再陷當媽疑雲 這次忍不住提告了

2017/05/23 17:32

阿妹張惠妹。（MTV提供）

〔記者洪素津／台北報導〕歌壇天后張惠妹「阿妹」走紅後「未婚當媽」消息甚囂塵上，過去她無奈表示「我會變成不斷再當媽媽，但都沒有懷孕。」消息沉寂一陣後張惠妹仍舊爬不出未婚當媽深淵，日前記者鄭尹翔在中天《小明星大跟班》影射爆料「重量級天后出道時即有小孩」，據傳阿妹得知後大動肝火，委請律師正式提告。

1996年張惠妹以《姊妹》出道，爆紅2年後有港媒報導張媽媽、哥哥帶著阿妹女兒到場聽演唱會，當時唱片公司除澄清女童是（阿妹）哥哥的小孩外並寄出律師信要求媒體道歉、賠償。據了解張惠妹哥哥的女兒是口中的「安娜公主」即為阿妹的外甥女，無端當媽也讓阿妹笑說：「算一算，我不是要邊唱《Bad Boy》邊生她？」 現年安娜已16歲，有意進軍演藝圈，也可能會簽進阿妹的EMI旗下。

歌詞出自阿妹的《真實》，影射意味濃厚。（翻攝自YouTube）

節目《小明星大跟班》，邀娛樂記者爭相爆料，換取品嘗美食的機會。其中鄭尹翔說：「一個在歌壇非常重量級的一位天后，其實她早在剛剛入行的時候就有小孩了。」 吳宗憲要求他唱出天后歌曲，鄭尹翔說：「這樣子我就會覺得『心痛比快樂還要真實』。」歌詞出自阿妹的《真實》，影射意味濃厚。對此鄭尹翔則回應：「所說的內容並未指名道姓。」

據了解阿妹經紀人陳鎮川說阿妹得知後非常生氣，過去認為無稽不計較，經過多年又拿出來講，決定硬起來捍衛自身清白，已請律師送出訴狀，靜待司法調查。

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