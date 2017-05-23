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首頁 > 婉君推

暗示老公交功課 陳怡蓉穿性感戰袍應戰

2017/05/23 17:23

陳怡蓉（右）預計9月拍戲，不影響「做人」計劃。（明悅提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕陳怡蓉去年9月在泰國清邁和醫美CEO薛博仁結婚，21日夫婦倆出席活動，她笑稱老公常會規定她在家不要穿得太隨便，至少打扮一下，出門的話最好穿裙子，薛博仁解釋因為自己工作關係很重視美感，所以有時在家也會希望老婆能美美的。

薛博仁（左）因為工作關係很重視美感，對陳怡蓉（右）形象管理嚴格。（明悅提供）

每次活動上，陳怡蓉總是被關心何時生小孩，她透露每到重大節慶，就會準備性感的「戰袍」，增進夫妻情趣，笑說：「像是馬甲、褲襪等等，其實沒有很多件戰袍啦！穿上後就是代表『我要征服你』。」陳怡蓉預計9月拍戲，被問到豈不是影響「做人」計劃，薛博仁笑著說：「她拍她的，我做我的啊！晚上都還是會遇到，只要有交功課就好。」

薛博仁（左）笑稱朋友及公司所有員工都是陳怡蓉眼線。（明悅提供）

人氣頗旺的薛博仁曾遇過不少粉絲要求合照，陳怡蓉表示早已見怪不怪，在交往時就曾看過粉絲帶著相機衝到手術室，最後被護士轟出來。她在老公胸前比畫，笑說：「他這裡有一把尺。」表示老公無時無刻都在工作，也讓她很放心，會安排在他下班後一起出去吃飯約會，還會故意把他手機藏起來，提醒他不要太忙碌，薛博仁則說：「我的朋友及公司所有員工、同事都跟她很好，對外都說他們是陳怡蓉的好友，所以到處都是眼線。」

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