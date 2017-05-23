虛擬結合實境 林俊傑率28人登台唱

林俊傑結合最新科技演唱組曲開場。（Hit Fm提供）

〔記者洪素津／台北報導〕2017 hito流行音樂獎將於6月4日在台北小巨蛋盛大舉行，今年共有42組藝人接續演唱，頒獎典禮將由林俊傑結合最新科技霸氣開場，Hit Fm期待用科技與視覺創意呈現出互動視覺體驗，並首次挑戰以LIVE直播形式在大型頒獎典禮中執行AR視覺技術。

創作暖男周興哲將與Christopher合作演唱。（Hit Fm提供）

典禮開場林俊傑帶領高達28人的管絃樂隊用組曲演出，林俊傑透露選曲內容豐富，表達了包括剛出道的忐忑與割捨、因忙碌身體健康每況愈下，進而重新審視自己的步調等心路歷程，提醒自己出道10年愛音樂的初衷，現階段的他用音樂、創作呈現出最透明的狀態。

Christopher與創作暖男周興哲合作演唱。（Hit Fm提供）

Bii畢書盡將帶來6首重新編曲的抒情組曲，Bii畢書盡表示：「這次純粹想回到音樂本身，沒有太多華麗的包裝。」另外入圍本屆最受歡迎新人的鼓鼓，特地把他的招牌動感歌曲《嗯哼》再次重新編曲，將會搭配鋼琴親自彈奏演出，舞蹈的部份更請舞蹈老師加進新的元素。更有一組帥氣爆棚的合作則是由丹麥歌手Christopher，與新生代創作暖男Eric周興哲將一同登台演出，都擁有深情嗓音的兩位才子合體，勢必激出不同火花。