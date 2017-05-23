男星撇軟飯+規避家暴 長文回擊流產妻被罵翻

劉洲成被控家暴害妻子流產。（翻攝自劉洲成微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國偶像男團「至上勵合」成員劉洲成日前被妻子林苗指控曾6次對她家暴，甚至導致她流產，還要求她給500萬人民幣（約台幣2200萬）買房就可以不離婚，今日凌晨劉洲成在微博發表聲明反擊，全文避談家暴，遭網軍罵翻。

劉洲成（右）與妻子林苗鬧翻。（翻攝自微博）

劉洲成聲明中指出，林苗流產是因為兩人發生爭執，她從五樓跑到一樓，因天氣寒冷而動了胎氣，他們因為這個意外離婚，之後又復婚，但復婚後兩人仍多次爭吵，林苗甚至失控拿刀割脈。

他強調自己從未花過林苗和她們家的錢，唯一一次開口要錢換房，是為了讓妻女過更好，林苗卻將出售別墅的1500萬（約台幣6600萬）先借給岳母的公司上市，而自己看中了1200萬的別墅，找家人湊齊700萬，剩下的500萬（約2200萬台幣）才向她開口周轉，他附圖長長的帳單，證明自己有負起照顧妻兒的責任。

劉洲成過去多次PO出與小孩的合照，塑造好爸爸形象。（翻攝自劉洲成微博）

劉洲成發表聲明後不但沒有得到外界支持，反而引來更多的罵聲，認為他根本沒有回應家暴問題，批評「承認錯誤很難嗎？敢做不敢當的渣男」，並說在超長文章中只看見了滿滿的欲蓋彌彰，痛批「解釋就是掩飾」。

劉洲成聲明點此

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