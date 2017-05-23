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首頁 > 婉君推

他從Burberry跳槽！ 英國男人要有新衣服了

2017/05/23 16:30

Dunhill宣佈任命馬克‧韋斯頓為新的創意總監。他曾任職Burberry男裝高級副總裁。（Dunhill提供）

〔記者方惠宗／台北報導〕英國頂級男裝Dunhill宣佈任命馬克‧韋斯頓（Mark Weston）為新的創意總監。全新的Dunhill將亮相倫敦時裝週：男裝秀將於6月舉行，屆時將展示2017秋冬特別單品以及2018 春夏系列。

馬克曾是以「風衣」著稱的英國精品Burberry男裝高級副總裁，負責男裝產品系列的開發與發展。此刻，他加入了Dunhill。

Dunhill由Alfred Dunhill本人於1893 年創建，是一家以設計為基礎，追求時尚並在現代奢侈品牌中保持領導地位的公司。Dunhill目前在16個國家共開設了超過70間店鋪，影響力普及倫敦、紐約、巴黎、東京、大阪、上海、北京、香港、迪拜等世界大城，是英倫男裝領導的奢侈品牌。

馬克‧韋斯頓表示：「這是一個非常難得又令人興奮的機會，Dunhill富有革新及著重設計的深厚歷史背景，它可以讓我施展創意，為這家經典的英倫男裝奢侈品牌開發設計產品」

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