擅用肖像+「專訪」 全聯回應吳念真了

吳念真的相片曾被放在「全聯福利中心」官網，並註記「專訪標題：台灣端午食俗大不同」，該連結現已被撤下。（圖擷自Google頁面快取紀錄）

〔記者楊明怡／台北報導〕知名導演吳念真今早透過臉書「請教」全聯總裁徐重仁，說自己意外發現相片上了全聯DM和報紙全版廣告，輾轉詢問卻未獲回覆，文末還呼應徐重仁上個月的失言風波：「總裁，我知道老人家比較不喜歡花錢，全聯也一向講究節省，但是……別人的照片總還是不好隨便拿、隨便用，你說是吧？」

吳念真寫道，朋友傳Line給他，問他怎麼跑去搶「全聯先生」的生意，他說沒有，朋友便傳來以他當封面的《全聯生活誌》No.70，那時他還覺得「應該是用錯照片吧？」

吳念真沒想到昨天一上班，「報紙全版廣告上看到的還是我！」他託人輾轉詢問全聯到底哪裡出了錯？「結果……貴公司沒有任何人願意回覆我。」

吳念真發文後被大量轉載，終於得到全聯回應，指吳念真為某飲料代言，該飲料放在全聯的DM，將在與吳念真、廠商聯繫溝通完畢後正式對外說明。

不只封面，該期《全聯生活誌》還「專訪」了吳念真，「吳導笑笑地說，長輩會說『吃茄子吃到會搖（健康）』……從諺語就能看出台灣人的飲食習慣，不僅要吃得香，更要吃得健康」，這段內容，改寫成DM封面中的「端午吃得香，更要吃得健康！」就是吳念真臉書提到的：「名字的確是我，而那些話我也沒說過。」

吳念真至今仍未接聽媒體電話，他的「吳念真企畫製作公司」說，吳念真目前在國內拍片，拍什麼片不清楚，要等晚上拍完才能聯絡他。