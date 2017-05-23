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對老友的庇蔭？向娃靠聊豬哥亮爽賺10萬

2017/05/23 16:58

許聖梅經常在各大節目暢聊藝人八卦。（JET提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕秀場天王豬哥亮15日過世後，不少演藝圈前後輩都紛紛前往致哀，當記者時曾扮狗仔堵豬哥亮的名嘴許聖梅，至今仍未到場致意，她透露是怕被罵「刷存在感」，不少秀場藝人如向娃等人也都靠著豬哥亮的逝世，賺進了大把銀子，對此，許聖梅直言：「這是豬哥亮走後對老友的庇蔭」。

向娃（右）和豬哥亮（左）同為秀場紅星。（翻攝自向娃臉書）

據《聯合報》報導，許聖梅和向娃等人日前上節目「命運好好玩」，大聊豬哥亮一生的傳奇故事，許聖梅和豬哥亮並無私交，她表示怕去靈堂致意會挨批炒新聞，便打算以她的那張嘴向豬哥亮致敬，每每上節目前都會花上2小時看影片、查資料，研究豬哥亮，以另類方式刷存在感撈金。

豬哥亮逝世後，不少節目都會請來資深秀場藝人，談論他的當年風光，據悉向娃等秀場藝人的通告費是一般名嘴的數倍，錄一集節目收入破萬，而向娃到目前為止靠聊豬哥亮也輕鬆進帳10萬，許聖梅驚語認為這些都是豬哥亮離開後對老友的庇蔭，「不然現在秀場藝人哪裡還有舞台」，更透露有粉絲留言給她，投資了數百元簽「豬哥亮牌」，真的就中了6萬元。

許聖梅認為豬哥亮走後還為好友們帶來福蔭。（資料照，記者王文麟攝）

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