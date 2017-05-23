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凱蒂佩芮談與泰勒絲戰火 「是她先開始的」

2017/05/23 15:23

凱蒂佩芮（右）最近又公開談論與前好閨密泰勒絲（左）之間的戰火。（合成圖，路透社、翻攝自凱蒂佩芮臉書）

〔記者陳昱均／綜合報導〕美國小天后泰勒絲除了男友一個接著一個換之外，在演藝圈內有不少姊妹淘的她，就連身邊的「好閨密」也常常「換人做做看」，與她撕破臉鬧翻的對象還真不少，其中最為人所知的就是凱蒂佩芮了，2人過去曾因搶舞者、前後腳與約翰梅爾（John Mayer）交往過而產生嫌隙，後來泰勒絲更以歌曲《Bad Blood》暗諷凱蒂佩芮，雙方從此決裂。而在經過3年後，2人依然沒有要重修就好的跡象，最近忙著宣傳新專輯《Witness》的凱蒂佩芮，則又再度公開談論此事，指稱這一切「都是泰勒絲先開始的」，認為若要平息戰火，也只能由泰勒絲先低頭才行。

現在已經翻臉成仇人的2人，過去其實是感情相當要好的好閨密。（翻攝自PEOPLE）

32歲的凱蒂佩芮日前作客《深夜秀》時，就吐露自己其實一度試圖想平息與泰勒絲2人之間的紛爭，但卻無奈表示：「老實說，是她先開始的，而現在也是時候讓她來結束這一切了。」凱蒂說自己曾經想跟泰勒絲聊開來，可惜泰勒絲卻完全不願跟她說話，她雖試圖想摸索做出對的選擇，不過卻完全被拒絕在外，「然後她就寫了一首關於我的歌」，這下也終於讓凱蒂佩芮所累積的不爽爆發了，心想：「OK，很酷，很酷，很酷，這就是妳應對的方式嗎？天道有輪迴！」

泰勒絲的歌曲《Bad Blood》暗諷被認為就是專門為暗諷凱蒂佩芮而寫的。（翻攝自Comic Vine）

雖然後來凱蒂佩芮也因泰勒絲的「宣戰行為」停止低頭求和的行為，但從閨密翻臉成敵人的這幾年來，她其實也並不好受，「我想說，我已經準備好要結束這些狗屎爛蛋的事了」，用「佛家」的因果報應說來形容2人間的紛爭，「你做了一件事，然後就必然會出現一個反應與結果」，同時聲稱：「如果女人在一起能夠團結、不發生像這樣的狗屁事件，那我個人認為女人將有能力治癒整個世界」，為目前自己與泰勒絲的關係下了這樣的註解。

凱蒂佩芮表示自己已經準備好要與泰勒絲化解戰火，但仍需靠起頭的泰勒絲自己先願意來結束這一切才行。（法新社）

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