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亞莉安娜爆炸案有跡可循？恐攻犯1小時前就曾預告

2017/05/23 14:13

亞莉安娜在曼徹斯特體育館開，卻發生恐攻級的爆炸案。（歐新社）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕西洋新生代小天后亞莉安娜在英國週一時間於曼徹斯特體育館開唱，現場發生爆炸案，目前至少有19人死亡、50人受傷，震驚歐洲社會。現在更有人發現，案發前一小時，推特上就已出現一名帳號為「owys663」的人士，預告曼徹斯特體育館將出現恐攻。

該帳號一小時前發布訊息寫道：「你們忘了我們的威脅了嗎？這會是恐怖攻擊」、「我們還有更多...」，並標註「伊斯蘭國」、「曼徹斯特體育館」、「英國」，與亞莉安娜演唱會爆炸案地點吻合，不免讓人聯想該帳號就是嫌疑犯。

爆炸案發前一小時，推特上就已出現一名帳號owys663的人士預告犯案。（翻攝自推特）

而目前爆炸案，警方證實爆裂物是一枚裝在後背包裡的釘子炸彈，極有有可能是自殺炸彈客攻擊，現已朝恐攻方向偵辦。

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