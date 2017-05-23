（現場影音）爆炸聲震天響 亞莉安娜粉絲尖叫翻欄杆倉皇逃難
參與這場演唱會的亞莉安娜粉絲，事後上傳了現場影片，可以看到所有人在聽到爆炸聲響後都開始瘋狂尖叫倉皇逃離。（合成圖，翻攝自推特）
〔記者陳昱均／綜合報導〕西洋小天后亞莉安娜原本開開心心在英國曼徹斯特開唱，沒想到演出才結束沒多久，竟驚傳爆炸案，導致目前有19人不幸死亡、50人受傷，嚇壞眾人，而亞莉安娜本人也對此慘劇感到悲痛萬分，除了發推表示自己「心都碎了」，更被傳陷入歇斯底里的崩潰狀態中。而當時在場後來也幸運逃出的粉絲，也陸續在事發後將現場影片照片上傳，讓外界能一睹現場猶如人間煉獄的慘況，其中一名粉絲在散場時所拍攝的影片，就清楚傳出爆炸當時發出的巨大聲響，以及隨後此起彼落的驚慌尖叫聲，讓人聽了毛骨悚然。
這位名叫Ellie Cheetham的粉絲，在演唱會結束散場時拿起手機拍下眾人離場模樣，可以聽到原本還播放著亞莉安娜歌曲的背景音樂，大家看起來也都十分開心滿足、準備帶著快樂回憶回家，但突然遠處傳來一聲震天響，像是什麼東西在遠方爆炸了的聲音，接著馬上就開始傳出此起彼落的驚恐尖叫聲，開始往出口處急著想逃離現場；而另一名推特帳號為「crazy_kyia」的粉絲，則PO出另一個接近出口視角的影片，可以看到眾人在聽聞爆炸聲響後，馬上開始慌張擠成一團，急著要往出口奔出去，數名原本還在樓梯上的女粉絲疑因太過害怕，竟直接從樓梯旁的圍欄往下跳到出口疏散處，場面險象環生，所幸2人都沒有遭到波及。
爆炸現場影片：〈影片取自Ellie Cheetham推特，如遭移除敬請見諒〉
#Manchester pic.twitter.com/LzMioNLp0J— Ellie Cheetham （@elliefreyax） 2017年5月23日
相關影片：〈影片取自princess~kye~kye推特，如遭移除敬請見諒〉
this experience was absolutely horrible however the concert was amazing!!!! i bloody love ariana but this just ruined. #DangerousWomanTour pic.twitter.com/gXgFVIOKco— princess~kye~kye （@crazy_kyia） 2017年5月22日
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