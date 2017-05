（現場影音）爆炸聲震天響 亞莉安娜粉絲尖叫翻欄杆倉皇逃難

參與這場演唱會的亞莉安娜粉絲,事後上傳了現場影片,可以看到所有人在聽到爆炸聲響後都開始瘋狂尖叫倉皇逃離。(合成圖,翻攝自推特)

〔記者陳昱均/綜合報導〕西洋小天后亞莉安娜原本開開心心在英國曼徹斯特開唱,沒想到演出才結束沒多久,竟驚傳爆炸案,導致目前有19人不幸死亡、50人受傷,嚇壞眾人,而亞莉安娜本人也對此慘劇感到悲痛萬分,除了發推表示自己「心都碎了」,更被傳陷入歇斯底里的崩潰狀態中。而當時在場後來也幸運逃出的粉絲,也陸續在事發後將現場影片照片上傳,讓外界能一睹現場猶如人間煉獄的慘況,其中一名粉絲在散場時所拍攝的影片,就清楚傳出爆炸當時發出的巨大聲響,以及隨後此起彼落的驚慌尖叫聲,讓人聽了毛骨悚然。

在聽聞爆炸聲後,演唱會現場陷入一片混亂。(路透社)

這位名叫Ellie Cheetham的粉絲,在演唱會結束散場時拿起手機拍下眾人離場模樣,可以聽到原本還播放著亞莉安娜歌曲的背景音樂,大家看起來也都十分開心滿足、準備帶著快樂回憶回家,但突然遠處傳來一聲震天響,像是什麼東西在遠方爆炸了的聲音,接著馬上就開始傳出此起彼落的驚恐尖叫聲,開始往出口處急著想逃離現場;而另一名推特帳號為「crazy_kyia」的粉絲,則PO出另一個接近出口視角的影片,可以看到眾人在聽聞爆炸聲響後,馬上開始慌張擠成一團,急著要往出口奔出去,數名原本還在樓梯上的女粉絲疑因太過害怕,竟直接從樓梯旁的圍欄往下跳到出口疏散處,場面險象環生,所幸2人都沒有遭到波及。

幸運逃離現場的粉絲臉上仍露出驚魂未定的神情。(路透社)

爆炸現場影片:〈影片取自,如遭移除敬請見諒〉

相關影片:〈影片取自,如遭移除敬請見諒〉

this experience was absolutely horrible however the concert was amazing!!!! i bloody love ariana but this just ruined. #DangerousWomanTour pic.twitter.com/gXgFVIOKco