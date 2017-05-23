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江蕙出庭指認兇嫌 保鏢層層護駕大陣仗

2017/05/23 12:31

江蕙在經紀人陪同下到士林地院出庭。（記者劉信德攝）〔記者洪素津／台北報導〕去年12月歹徒陳金標闖入歌壇天后江蕙住家強盜打劫，不料歹徒強盜未遂，但事後竟又指稱是江蕙、警察栽贓，當時江蕙姊弟和外勞力抗歹徒，日前士林地院傳喚江蕙出庭作證，但江蕙卻因暈眩症告假未到，今稍早江蕙在保鏢和經紀共5人的重重包圍護駕下，大陣仗共赴士林地院出庭作證。

江蕙身著黑衣褲低調現身，她一到士林地院看到大批媒體湧入，只簡單回應：「謝謝，大家辛苦了！」稍晚離開地院時也僅便雙手合十說「謝謝」，便快步離開。

江蕙在經紀人陪同下到士林地院出庭。（記者劉信德攝）

陳金標去年12月入侵江蕙淡水楓丹白露社區的5樓住處強盜未遂，江蕙聽到聲響便上樓探查，陳男穿著保全服裝手拿螺絲起子、西瓜刀要脅江蕙打開保險箱，江蕙聲稱保險箱沒有值錢東西，最後江蕙和外勞為保護其胞弟和歹徒扭打，導致雙雙掛彩，江蕙趁亂衝回樓下自己住處，請助理打給警衛室報案，「你們的管理員殺人！」

對此陳男不但不認罪還指稱是江蕙、警察栽贓，聲稱自己當時根本不在場，表示是江蕙與人有債務糾紛，才會被栽贓，認為江蕙認錯人。今江蕙出庭作證，還特別對著陳金標說：「陳先生你年紀也大了，希望你能夠認罪，罪會比較輕。」說完還長嘆一口氣。陳金標原本要接話回應，但法官沒有讓他發言，便讓江蕙離開，最後陳姓歹徒被士林地檢署依強盜未遂罪起訴。

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