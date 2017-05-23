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「我上次聽亞莉安娜歌險死掉」 白目記者調侃爆炸案挨轟

2017/05/23 12:17

波士頓一名記者大衛萊維特在推特上失言被網友罵翻。（翻攝自推特）〔記者盧家豪／綜合報導〕亞莉安娜演唱會後驚傳爆炸案，造成19死50傷。美國波士頓一名記者大衛萊維特（David Leavitt）卻在推特上開玩笑寫道：「我上次聽亞莉安娜的歌也差點死掉。」白目行徑引起網友公憤。

萊維特被公幹後一開始仍自我感覺良好，又留言「其實一年多以來，我一直以為『亞莉安娜』是你在星巴克會買到的東西。」網友們紛紛幫他標記成「卑鄙的混蛋」，同時留言灌爆了他的推特帳號，一時之間萊維特還搞不清楚狀況，PO文炫耀自己收到很多通知。

大衛萊維特失言後推特隨即被網友留言灌爆。（翻攝自推特）萊維特是CBS旗下WBZ波士頓新聞的自由撰稿人，事後WBZ也馬上在推特上撇清：「大衛萊維特並非WBZ員工，他可惡的評論不代表公司觀點

直到1個多小時後，萊維特才發現事態嚴重，先是刪除第一則推文，才發文道歉：「很抱歉沒有注意到事態嚴重性，我總是開愚蠢的玩笑。」並對所有受害家庭表示哀悼。

幸運逃離現場的粉絲都面露驚慌神色。（路透社）亞莉安娜在英國曼徹斯特開唱，竟傳出造成19死50傷的爆炸案意外。（美聯社）

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