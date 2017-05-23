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亞莉安娜英開唱爆炸19死 群星推特哀悼

2017/05/23 12:03

亞莉安娜在曼徹斯特體育館開，卻發生恐攻級的爆炸案。（歐新社）〔記者吳琬婷／綜合報導〕西洋新生代小天后亞莉安娜在英國週一時間於曼徹斯特體育館開唱，現場卻發生爆炸案，目前確認至少有19人死亡、50人受傷，震驚演藝圈，不少藝人紛紛在推特留言哀悼致意。

凱蒂佩芮留言：「為亞莉安娜演唱會的每個人祈禱，今晚為了這些家庭心碎，為了亞莉安娜心碎，為了這世界的狀況而心碎。」泰勒絲和席琳娜都表示：「我的心、關懷、愛與希望送給在曼徹斯特受傷的人們。」超模克莉絲汀泰根則表示：「對這個世界無言以對。」

亞莉安娜演唱會發生爆炸，不少藝人紛紛在推特留言哀悼致意。
（翻攝自網路）
名主持人艾倫狄珍妮寫道：「這個消息令人悲傷、太可怕了，我將全部的愛送給曼徹斯特。」「美國隊長」克里斯伊凡也在推特寫道：「曼徹斯特發生的事件令人難以置信，這是我們生活的世界嗎？」

亞莉安娜本人也在個人Twitter上發表簡短文字，寫道「心碎，打從我心底感到非常非常抱歉，我無言以對。」語句裡透露著自責與難過。另外，亞莉安娜原訂9月19日在台北小巨蛋演出，台灣主辦單位表示，還在向國外確認中，不知是否會受到影響。

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