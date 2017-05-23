Ella分送「勁寶」滿月油飯 爆料兒過大爺生活

Ella兒子已經滿月。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕35歲的Ella今年4月12日升格當媽，她和老公賴斯翔的第一個寶貝兒子「勁寶」已經滿月一陣子，坐月子40天中，竟然做過冷水洗頭洗澡的禁忌荒唐事；而今天夫妻倆忙著分送油飯，滿是喜悅，Ella還說，迷妹們可以準備向她這位婆婆奉茶了，非常自滿兒子的魅力！

今天Ella談到：「勁寶哥平安健康的滿月囉！勁寶哥本人目前過著大爺般的生活，所以油飯的事就由國劇季星的媽媽代勞，由於我設定自己的身份是高級設計師，堅持油飯禮盒的設計一定要符合勁寶哥的質感，所以延遲了好幾天才發油飯。」

Ella分送油飯。（翻攝自臉書）



另外提到：「現在來為各位貴賓說明一下勁寶哥彌月油飯的概念！環保手提袋上繡著招柴勁寶的紅字，也代表著我們家的兩個小寶貝-柴犬布丁和人類勁寶！希望拿到油飯的朋友可以感受到喜慶與吉祥的氣氛，而且吃完油飯還可以繼續使用這個由我這位高級設計師設計的環保手提袋去買菜或裝便當，天啊！我好周到，我好完美。」

Ella兒子勁寶長大不少。（翻攝自臉書）

Ella笑說：「#勁寶哥的完美側顏根本逆天

#勁寶哥其實也是淡定哥

#勁寶哥跟他爸很像很愛吃現在一餐130ml

#勁寶哥已經長肉1200克現重4300克

#勁寶哥已經長高5公分現高53公分」