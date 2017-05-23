限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

Ella分送「勁寶」滿月油飯 爆料兒過大爺生活

2017/05/23 11:52

Ella兒子已經滿月。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕35歲的Ella今年4月12日升格當媽，她和老公賴斯翔的第一個寶貝兒子「勁寶」已經滿月一陣子，坐月子40天中，竟然做過冷水洗頭洗澡的禁忌荒唐事；而今天夫妻倆忙著分送油飯，滿是喜悅，Ella還說，迷妹們可以準備向她這位婆婆奉茶了，非常自滿兒子的魅力！

今天Ella談到：「勁寶哥平安健康的滿月囉！勁寶哥本人目前過著大爺般的生活，所以油飯的事就由國劇季星的媽媽代勞，由於我設定自己的身份是高級設計師，堅持油飯禮盒的設計一定要符合勁寶哥的質感，所以延遲了好幾天才發油飯。」

Ella分送油飯。（翻攝自臉書）

另外提到：「現在來為各位貴賓說明一下勁寶哥彌月油飯的概念！環保手提袋上繡著招柴勁寶的紅字，也代表著我們家的兩個小寶貝-柴犬布丁和人類勁寶！希望拿到油飯的朋友可以感受到喜慶與吉祥的氣氛，而且吃完油飯還可以繼續使用這個由我這位高級設計師設計的環保手提袋去買菜或裝便當，天啊！我好周到，我好完美。」

Ella兒子勁寶長大不少。（翻攝自臉書）

Ella笑說：「#勁寶哥的完美側顏根本逆天

#勁寶哥其實也是淡定哥

#勁寶哥跟他爸很像很愛吃現在一餐130ml

#勁寶哥已經長肉1200克現重4300克

#勁寶哥已經長高5公分現高53公分」

相關新聞

推薦新聞
聽到19名歌迷死了 亞莉安娜崩潰了！ 聽到19名歌迷死了 亞莉安娜崩潰了！
2017/05/23 09:23
謝金燕紐約開唱今返台 忙完父喪可望復出 謝金燕紐約開唱今返台 忙完父喪可望復出
2017/05/23 07:30
女星懷雙胎胞男娃 老公爽賞600萬額度白金卡 女星懷雙胎胞男娃 老公爽賞600萬額度白金卡
2017/05/23 06:28
瞥見謝金燕摘口罩 同機旅客驚訝本尊這麼... 瞥見謝金燕摘口罩 同機旅客驚訝本尊這麼...
2017/05/23 10:18
爆炸案奪19粉絲性命 亞莉安娜打破沉默稱「心都碎了」 爆炸案奪19粉絲性命 亞莉安娜打破沉默稱「心都碎了」
2017/05/23 11:04
（影音）亞莉安娜演唱會爆炸武器是這個！警朝自殺恐攻偵辦 （影音）亞莉安娜演唱會爆炸武器是這個！警朝自殺恐攻偵辦
2017/05/23 08:49
慟！小天后亞莉安娜開唱驚傳爆炸 至少19死 慟！小天后亞莉安娜開唱驚傳爆炸 至少19死
2017/05/23 07:22
不捨！成軍7年的SISTAR也要解散了 月底新單曲成團體告別作 不捨！成軍7年的SISTAR也要解散了 月底新單曲成團體告別作
2017/05/23 11:57
殯葬達人傳奇家業瓦解 託夢幹譙兒淚崩 殯葬達人傳奇家業瓦解 託夢幹譙兒淚崩
2017/05/23 11:19
《正義聯盟》導演女兒驚傳自殺 宣布退出電影後製 《正義聯盟》導演女兒驚傳自殺 宣布退出電影後製
2017/05/23 07:46
（專訪）小S舌吻男星1小時 謝蔡康永「讓我爽一下」 （專訪）小S舌吻男星1小時 謝蔡康永「讓我爽一下」
2017/05/23 07:38
火鍋店被控「桌牆爬螞蟻」5缺失 KID回應... 火鍋店被控「桌牆爬螞蟻」5缺失 KID回應...
2017/05/23 07:51
謝金燕無心變裝 紐約台北同套裝扮看出心情 謝金燕無心變裝 紐約台北同套裝扮看出心情
2017/05/23 09:16
老牌影星驚傳萊姆病纏身 「動彈不得感覺快死了」 老牌影星驚傳萊姆病纏身 「動彈不得感覺快死了」
2017/05/23 08:41
（影音）開唱爆炸！粉絲驚恐逃生 亞莉安娜報平安 （影音）開唱爆炸！粉絲驚恐逃生 亞莉安娜報平安
2017/05/23 08:44
D奶女星拒絕火辣 穿圍裙改當大廚 D奶女星拒絕火辣 穿圍裙改當大廚
2017/05/23 09:16
（影音）小小瑜展現蝶式泳技 悠游美樣「根本美人魚」 （影音）小小瑜展現蝶式泳技 悠游美樣「根本美人魚」
2017/05/23 08:21
E奶乳神自稱記憶力靠背 擇偶條件「別太蠢」 E奶乳神自稱記憶力靠背 擇偶條件「別太蠢」
2017/05/23 07:36
豬哥亮不只有賀歲片！曾與劉德華、李連杰同台飆戲 豬哥亮不只有賀歲片！曾與劉德華、李連杰同台飆戲
2017/05/23 07:32
亞莉安娜宣布暫停巡演 9月台灣場命運究竟...？ 亞莉安娜宣布暫停巡演 9月台灣場命運究竟...？
2017/05/23 12:21
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.