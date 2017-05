不捨!成軍7年的SISTAR也要解散了 月底新單曲成團體告別作

成軍7年的女團SISTAR被爆因與公司合約將到期,將於6月正式解散。(翻攝自SISTAR官方臉書粉絲團)

〔記者陳昱均/綜合報導〕不久前,包含「2NE1」、「WONDERGIRLS」等人氣超高的南韓女團都陸續傳出解散消息,讓粉絲聽聞後傷心欲絕;沒想到這波解散風潮消停一陣子後還將繼續發威!今天(23日)就驚爆成軍7年、以性感模樣著稱,更會在夏天時帶著像《Push Push》、《So Cool》、《Touch My Body》、《Give it to me》、《Shake It》等曲風活潑的夏日風情洗腦歌曲回歸歌壇,有著「夏日女王」封號、廣受大眾喜愛的女團「SISTAR」也將解散,本月31日所推出的新單曲將成團體告別作,在6月就各奔東西,令人相當不捨。

SISTAR成員們各個擁有性感好身材,也因連續多年在夏天推出活潑動感洗腦歌曲而被封為「夏日女王」。(翻攝自SISTAR官方臉書粉絲團)

根據《韓聯社》報導,由寶拉、孝琳、昭宥、多絮等4人組成的女團「SISTAR」,她們與所屬社「Starship娛樂」所簽署的合約將在今年6月初正式到期,相關人士透露成員們與公司先前早就因合約問題展開了長時間的討論,但是由於成員們表達了想要嘗試其他挑戰的意願,因此公司也尊重她們的決定,讓這個一起活動7年的團體將在6月正式解散。只不過,話並沒有說死,所屬社目前只確定團體將解散,而成員們個人與公司續約的相關事宜,仍在分別進行討論當中。

此外,公司也宣布SISTAR在31日帶著新單曲回歸後,就將正式結束組合活動,因此這張作品便成了4人最後一次以團體身份共同打造而成的心血結晶,粉絲聽聞後都大感震驚與不捨,但也為她們獻上祝福,希望未來也能繼續做自己想做的事情。目前外界推測有「南韓碧昂絲」之稱的孝琳,很有可能會以獨唱歌手的身分繼續活動,寶拉將活躍於綜藝節目中,多絮則可能會繼續往戲劇界發展。

粉絲對於SISTAR解散的消息大感震驚與不捨。(翻攝自SISTAR官方臉書粉絲團)