閃瞎了！楊丞琳臉書回應李榮浩1個字

楊丞琳（左）與李榮浩（右）感情相當甜蜜。（合成圖，翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕楊丞琳和中國歌手李榮浩交往2年，感情相當穩定，近日李榮浩推出新歌《嗯》，女友楊丞琳難得在臉書轉發李榮浩貼文，讓粉絲忍不住尖叫：「大大方方曬恩愛。」

李榮浩22日在臉書附上歌詞，並寫下：「嗯，都聽過了嗎？」楊丞琳隨後便馬上轉發，並回應「嗯」，大方力挺男友新歌，難得透過社群網站放閃，讓不少粉絲留言回應：「簡簡單單一個嗯卻甜爆了」、「好閃好閃阿，我要拿我的墨鏡」、「難得放閃，我眼前一片空白」。

楊丞琳30分鐘內馬上轉發李榮浩貼文。（翻攝自臉書）