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趁熱加炒！女侍一夜情奧蘭多 想紅IG再曬辣照

2017/05/23 12:01

飯店女服務生薇薇安娜和奧蘭多布隆發生一夜情遭飯店開除。（翻攝自IG）〔記者盧家豪／綜合報導〕奧蘭多布隆最近忙跑新片《神鬼奇航：死無對證》宣傳，但休息空檔仍不忘把妹，日前就被爆料和入住飯店的女服務生薇薇安娜發生一夜情，令該女事後被飯店解雇，不過這位小他19歲的女服務生卻表示一點也不後悔，甚至稱奧蘭多讓她度過了「night of incredible sex」，大讚他床技了得。

《The MailOnline》報導，21歲女服務生薇薇安娜是該飯店餐廳酒吧的服務生，下班後在酒吧巧遇奧蘭多，兩人相談甚歡，最後「聊」回房間，在酒精催化下，奧蘭多主動吻了薇薇安娜，便情不自禁發生了性關係。

薇薇安娜在IG上放上不少性感照搏媒體關注。（翻攝自IG）隔天一大早奧蘭多因為訪問先行離開，而薇薇安娜則仍在床上，被飯店經理發現時，全身赤裸躺在床上，而飯店在得知她是員工後，就以「與客人發生不當行為」為由將她開除。對此，薇薇安娜認為她是在下班後的私人時間才去到奧蘭多的房間，被開除一事讓她相當受傷。

事實上薇薇安娜兩個月前才搬到英國倫敦，懷有明星夢的她被爆料後IG多了不少性感照，似乎想搏得媒體版面，有意朝演藝圈發展。

奧蘭多布隆分手前女友凱蒂佩芮後花邊新聞不斷。（翻攝自臉書）

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