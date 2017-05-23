爆炸案奪19粉絲性命 亞莉安娜打破沉默稱「心都碎了」

亞莉安娜在爆炸案後，終於透過打破沉默在推特發文。（法新社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕西洋小天后亞莉安娜於當地時間22日在英國曼徹斯特開唱，沒想到順利舉辦完演出後，竟驚傳在眾人散場時發生了嚴重的爆炸案，目前已知有19人死亡、50人受傷，不僅現場粉絲飽受驚嚇，就連事後聽聞此悲劇的亞莉安娜本人都陷入崩潰、歇斯底里的狀態當中，狀況堪慮。而就在剛才，亞莉安娜也終於打破沉默，除了簡單說自己心都碎了、沒有言語可以形容她現在心情外，經紀人也對此不幸慘劇發表了一分沉痛的公開聲明，讓人看了十分難過。

亞莉安娜以簡單幾個字形容自己現在心碎難過的心情。（翻攝自亞莉安娜推特）

亞莉安娜本人在被爆出因聽聞粉絲罹難受傷一事崩潰後，隨後就打破沉默，在自己推特發文：「破碎了，從我內心最底部，我真的很抱歉，我沒有能說的了」，看得出心情並未平復下來。而她的經紀人斯庫特布勞恩（Scooter Braun），稍早前在推特以黑底白字的圖片形式，來代亞莉安娜及相關人員向大眾表達他們的心情，這份圖片聲明上寫道：「今晚，我們的心都碎了，沒有言語能形容我們在這次沒品的攻擊中，有多為遇難、受波及者的家屬們感到難過。我們要向那些在這場懦弱的舉動中，不幸丟失性命的孩子們及所愛之人，表達哀悼之情，也要感謝曼徹斯特當地接獲報案後馬上就趕赴現場的前線應變員們衝過危險、拯救人們性命的無私舉動。」最後也表示，希望各界都能在心中為罹難者、其家屬還有所有受波及的人們祈禱。

亞莉安娜經紀人代其向外界發表對爆炸案的想法。（翻攝自斯庫特布勞恩推特）