留美生畢典當眾批祖國 「中國周子瑜」被迫道歉

中國留美學生楊舒平在畢典談到美國空氣乾淨，不像中國要戴口罩，言論引來中媒砲轟。（翻攝自YouTube）〔記者曾德蓉／台北報導〕中國籍留美學生楊舒平（Shuping Yang）日前以馬里蘭大學畢業生代表身分，在畢業典禮上致詞，稱美國空氣乾淨，不像在中國出門總要戴口罩，還有民主制度、言論自由，讓她在求學生涯有了不同見地；不過她這段演講內容，卻引起中媒崩潰，讓楊舒平不得不在昨晚發表道歉聲明。

楊舒平的遭遇，與韓國團體「TWICE」台籍人氣成員周子瑜似乎有幾分雷同，她因在節目中揮舞國旗，遭過氣藝人黃安舉報為台獨份子，甚至在去年1月被逼著錄製VCR，發抖道歉，當時中國鴨霸行為，引爆全台怒點。

楊舒平在中媒砲轟下，發表道歉聲明。（翻攝自網路）楊舒平實話實說的演講內容傳回中國後，再度讓媒體崩潰，群起圍剿，顯然經過1年多，中媒仍有維持住原本水準，玻璃心依舊碰不得，一碰就碎。

最後楊舒平透過中國官媒《環球時報》發表聲明，「我深愛自己的祖國和家鄉，為國家的繁榮發展深感自豪，也希望今後用自己在國外的所學，弘揚中國文化，為國家做積極貢獻，演講只是分享自己的留學體驗，完全沒有對國家及家鄉的否定或貶低之意，在此深表歉意，並衷心希望大家給予諒解，今後會吸取教訓，同時也希望不要再有更多的解讀，甚至人身攻擊，謝謝！」