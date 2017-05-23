亞莉安娜遇恐怖爆炸 男友狀況外PO自嗨照

亞莉安娜（右）與男友麥克米勒（左）上在網上曬恩愛。（翻攝自Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕西洋新生代小天后亞莉安娜，於英國當地22日晚間在曼徹斯特體育館舉辦演唱會，沒想到結束散場時竟驚傳發生爆炸案，目前已經有19死50傷被確定，讓亞莉安娜相當崩潰，而她的饒舌歌手男友麥克米勒卻在IG上PO自嗨照，引發網友不滿。

亞莉安娜與男友麥克米勒去年開始交往，2人不時在Instagram上公開曬愛，22日亞莉安娜演唱會驚傳爆炸案，網友卻發現在案發當下，麥克米勒竟還PO出一張自嗨照，似乎對事件非常狀況外，讓不少網友認為他完全不在意女友所發生的恐怖事件，忍不住怒轟：「你他X的在幹嘛？」、「請多關心亞莉安娜」、「搞不懂你在做什麼」。

麥克米勒在事件發生時PO自嗨照，引起網友痛譙。（翻攝自Instagram）