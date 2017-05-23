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「人肉碎塊到處沾在我身上」 亞莉安娜粉絲回憶爆炸現場餘悸猶存

2017/05/23 09:43

亞莉安娜曼徹斯特演唱會驚傳爆炸案，倖存者分享自己沾著滿頭血回到飯店的驚悚照片（右）。（合成圖，路透社、翻攝自Daily Star）

〔記者陳昱均／綜合報導〕西洋新生代小天后亞莉安娜，於英國當地22日晚間在曼徹斯特體育館舉辦演唱會，沒想到結束散場時竟驚傳發生爆炸案，目前已經有19死50傷被確定，不僅震驚英國警方，也引起歌迷恐慌。在初步調查後，警方判定炸裂物是一個裝在後背包裡的釘子炸彈（一種把釘子扎在甘油炸藥棒上的土製爆炸物），也認為這很有可能是自殺恐攻，目前已經朝這個方向來偵辦此案。在一片混亂的現場，一名幸運逃出的粉絲則分享了她劫後餘生的感想，雖然她人平安無事，但身上卻帶著了一堆「人肉碎塊」回到飯店，根本像是走從人間煉獄逃出來一樣。

幸運逃出爆炸現場的粉絲驚魂未定地在場外相擁。（美聯社）

 

根據《Daily Star》報導，這名幸運在爆炸現場逃離出來的粉絲Abby Mullen，事後在自己的臉書上張貼數張自己沾血的包包、鞋子，以及滿頭別人鮮血的驚悚照片，她表示，自己原本就計劃要在最後一首歌曲唱完之前就提早離場，好能夠提早回家，而不用人擠人在排隊等計程車，但就在她準備離開時，慘劇就這樣發生了，她回憶道：「在我們離開的地方，一個炸彈就這樣在我眼前數公分的地方爆炸了，人肉、人血、糞便到處沾在我身上，包含我的頭髮跟包包，我現在還繼續在我頭髮中找尋『天知道是些什麼』的不明物體。」

不只頭髮，該名粉絲的包包、鞋子也都沾滿斑斑血跡。（翻攝自Daily Star）

就如Abby Mullen所言，在她PO初的照片上，她的所有物跟整顆頭都被濺滿鮮血，她餘悸猶存地表示：「那個爆炸聲響、那些血、那些身體上少了某些部位而毫無頭緒倉皇逃難的人們，這些畫面在短時間內都很難離開我的腦袋」，也直呼：「我真的非常、非常幸運現在還能在這裡，希望大家一切安好。」

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