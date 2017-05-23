老牌影星驚傳萊姆病纏身 「動彈不得感覺快死了」

亞歷鮑德溫自曝多年來深受萊姆病纏身之苦。（翻攝自亞歷鮑德溫IG）

〔記者林南谷／綜合報導〕在綜藝節目《週六夜現場》模仿美國總統川普再創演藝事業高峰的59歲資深影星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin），多年來深受萊姆病（Lyme Disease）纏身之苦，一度覺得自己瀕臨死亡。

亞歷鮑德溫曾以熱門電視影集《超級製作人》（30 Rock）3度獲金球獎喜劇類影集最佳男主角、2度艾美獎喜劇影集最佳男主角，更在2003年以電影《鬼牌逆轉勝》（The Cooler）入圍奧斯卡最佳男配角。

《中央社》報導，鮑德溫前天出席「灣區萊姆病基金會」年度大會時，驚爆第一次遭到壁蝨叮咬是在17年前，因此染上萊姆病（Lyme Disease），當時他曾接受治療，但過幾年之後再度被叮咬。

亞歷鮑德溫在《週六夜現場》模仿美國總統川普再創演藝事業高峰。（翻攝自亞歷鮑德溫IG）

他說，長達2年期間裡，每年夏天都出現典型萊姆病症狀，尤其是8月最為嚴重，「症狀很像矽肺病（black lung），也像流感，躺在床上動彈不得，大量出汗，感覺好像快死了。」

萊姆病又稱萊姆疏螺旋體病，是一種具有傳染性的蜱媒病，因為1975年在康乃狄克州老萊姆鎮（Old Lyme）附近發現而命名。萊姆病通常出現在春季或初夏時節，患者被叮咬之後3天到30天之內，遭叮咬部位會出現像靶心一樣的圓環狀紅斑， 有時候則類似蕁麻疹或被蜘蛛咬傷的皮膚反應，病情加重後，可能逐漸出現神經、心臟或關節病變。