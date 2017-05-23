奧蘭多被爆一夜情 女侍被開除還讚男神床技高
2017/05/23 10:35
〔娛樂頻道／綜合報導〕英國40歲男星奧蘭多布隆，近日為了宣傳新片《加勒比海盜神鬼奇航：死無對證》到處奔波，有人向媒體爆料，奧蘭多與上月底下榻酒店的女服務生發生一夜情，雖然事後女方遭開除，但仍不斷回味表示，與奧蘭多一夜情「很盡性」。
英國《每日郵報》接獲爆料，指出奧蘭多上月底住進5星級酒店「Chiltern Firehouse」，與附屬餐廳酒吧的女服務生Viviana發生一夜情，Viviana當下與奧蘭多相談甚歡，男方進而主動邀她到房間共度一夜春宵，隔天奧蘭多不見人影，飯店經理進房看到Viviana全身赤裸，1小時後她便遭酒店開除，爆料者向媒體表示，Viviana對於被開除覺得很受傷，但仍不忘誇讚：「他（奧蘭多）的身材非常好，是非常優秀的情人。」大讚奧蘭多床技高超，讓她相當盡「性」。
Viviana身材相當好，渴望進入演藝圈。（翻攝自Instagram）
據悉，當事人Viviana懷有明星夢，2個月前到英國追夢，她向爆料者透露，當天她在下班後的私人時間裡，與奧蘭多發生關係，無法理解為何會被開除，22日Viviana受訪則表示：「我已不在那邊工作，我不會對那裡的事發表評論。」
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