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蜜拉喬娃維琪震驚《惡靈古堡》要重啟 竟回「祝好運」

2017/05/23 10:48

過去由蜜拉喬娃維琪主演的《惡靈古堡》系列電影，片商已經宣布將再次重啟翻拍。（翻攝自Flixist）

〔記者陳昱均／綜合報導〕好萊塢最近掀起一片「重啟」風潮，因為不管是將過去經典拿來重拍、將動漫改編翻拍成電影版，觀眾也還是會買單，導致現在的原創劇本越來越少。由電玩改編成電影、並在今年初才剛以第6部作品為系列作畫下句點的《惡靈古堡》系列，DVD才剛發行、二輪戲院也還未下檔，就在昨天（22日）傳出電影公司有意繼續推出重啟版的消息，不想白白放掉這個吸金能力強大的系列。目前重啟版《惡靈古堡》也已經迅速找到導演人選，將由《厲陰宅》、《水行俠》導演溫子仁執導，而原本的女主角蜜拉喬娃維琪在聽聞重啟版這麼快就要著手進行時，也大吃一驚，並回應：「那就祝好運了。」

先前演出6集《惡靈古堡》系列電影的女星蜜拉喬娃維琪，對於該系列又要再次重啟的消息感到十分驚訝。（翻攝自Letterboxd）

在過去已經主演6集喪屍系列電影《惡靈古堡》、讓票房在全球吸金超過12億美金（約350億台幣）的蜜拉喬娃維琪，日前被《Comicbook.com》問到對重啟版新片的看法時，她先是吃驚直呼：「他們宣布要拍重啟版了？！」然後才冷靜下來說：「好吧，那就祝好運了。」對此，她則認為雖然自己也很愛《惡靈古堡》，要是自己是製片可能也會選擇將其重啟再拍，不過覺得這麼快就做出決定，根本像是把馬車放到馬匹前面去，「這樣做是相當危險的」，建議片商還是先著重在找來對這個系列抱有熱忱的人們來組成團隊，再去談論重啟一事，畢竟粉絲不是白癡，不會任人呼攏他們，也能敏銳發現片商這麼做無疑只是因為知道人們喜愛這個系列，並藉此繼續撈錢罷了，給出十分中肯的評論。

蜜拉喬娃維琪年初才為宣傳《惡靈古堡：最終章》來台。（記者王文麟攝）

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