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《正義聯盟》導演女兒驚傳自殺 宣布退出電影後製

2017/05/23 07:46

《正義聯盟》預定11月上映，現傳出導演查克史奈德將退出製作。（華納提供）〔記者許世穎／洛杉磯報導〕電影《正義聯盟》導演查克史奈德與擔任製片的妻子黛博拉，今透過《好萊塢報導者》對外表示，因為家庭因素，兩人將離開《正義聯盟》的後製工作。報導指出，兩人的20歲女兒歐藤史奈德（Autumn，意指秋天）3月因自殺過世，不過消息並未對外公布，僅少數圈內人知情。

訪談中提到，為此《正義聯盟》劇組也休息2週讓查克處理女兒的後事，但當事情告一段落後，他卻發現自己無法回到工作崗位，「我以為我回到工作上可以催眠、埋葬自己，看能否藉此走出來。」更說：「過去兩個月我深刻理解，這份工作的責任非常大，也非常累。為了陪伴我的家人、我的小孩，我決定離開這部電影的製作，他們正經歷一段艱苦的時期，真的非常需要我，我也非常難受。」

導演查克史奈德面對喪女之痛，宣布退出《正義聯盟》製作。（翻攝查克史奈德臉書）發行《正義聯盟》的華納電影公司對於史奈德家中的不幸遭遇也表達全力支持，甚至曾建議將電影延期，但被史奈德夫婦否決了。據悉，目前《正義聯盟》已完成初剪，先前查克已放映給業界人士觀賞，並決定補拍一些鏡頭。

目前因為查克家中的不幸事件，補拍與剩下的後製工作，將交給導演喬斯威登接手，喬斯曾執導過DC對手漫威的《復仇者聯盟》系列，日前宣布將執導DC之後的《蝙蝠女》獨立電影。華納電影公司也延長了查克的優先合作契約，以便他隨時回來後即可展開合作。《正義聯盟》預計11月17日在台上映。

《正義聯盟》預定11月上映，現傳出導演查克史奈德將退出製作。（華納提供）

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