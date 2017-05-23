火鍋店被控「桌牆爬螞蟻」5缺失 KID回應...

KID火鍋店遭網友指控5大缺失。（翻攝自野人Shabu臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「KID」林柏昇個性幽默風趣，擅長搞怪的他深受不少粉絲愛戴，日前他跨行經營火鍋店，有不少明星好友前去捧場，近日火鍋店卻遭指控「桌上跟牆上有螞蟻在爬」、「服務生態度冷淡」等5項缺失，KID則表示虛心接受顧客指教。

KID所經營的「野人Shabu」火鍋店，近日遭網友在PTT上指控母親節到店裡用餐，沒想到桌跟牆竟有螞蟻在爬、未使用的碗裡有蝦殼，另外，用餐時間限時90分鐘，等海鮮盤上菜等了1小時，服務生態度冷淡、蝦子腸泥沒清，事後該網友上餐廳臉書專頁留言，卻遭封鎖，讓他氣得直呼不會再去。

對此，KID透過《蘋果日報》回應：「廠商說腸泥是因為品種關係，若有客人要求，我們也會幫忙清。」稱蝦子絕對新鮮大隻，並表示：「母親節當天人多，可能客人等太久有情緒，我平常都有要求員工。」對於網友指控店內衛生不乾淨、臉書留言遭封鎖，KID說：「店裡每半個月就會消毒，封鎖留言可能是看到顧客有情緒，應該不是故意。」已交代員工今後須回應負評，不能封鎖或刪除，還表示願意免費再招待該名顧客用餐。