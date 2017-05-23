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豬哥亮不只有賀歲片！曾與劉德華、李連杰同台飆戲

2017/05/23 07:32

豬哥亮在電影《女丑劇場》和超級天王劉德華飆演技。（翻攝自中天新聞畫面）

〔記者洪素津／台北報導〕豬哥亮後期在電影作品上大放異彩，豬氏幽默在電影中嶄露無遺，2011年豬哥亮拍攝《雞排英雄》引起不少迴響，更是正式宣告大家喜愛的豬哥亮回來了，後來的電影《大尾鱸鰻》票房更是高達新台幣4.3億，大家仍對豬哥亮的演技、幽默相當買單。但其實豬哥亮尚未「出國深造」前，也有幾部膾炙人口的電影，當時更曾和武打巨星李連杰、超級天王劉德華同台飆演技。

在豬哥亮1994年與動作巨星李連杰合作《洪熙官之新少林五祖》，豬哥亮在片中扮演瘋和尚「雞婆大師」，這部古裝為主的電影，豬哥亮竟穿西裝突兀亮相，還能夠以一口台語、超級「本土」的形象，與香港性感女神邱淑貞、演技派女星葉德嫻同台演出，且豬哥亮在片中的招牌動作「少林瘋狗腳」，空前絕後的武打動作場面，至今讓許多影迷無法忘懷。

豬哥亮在電影中的招牌動作「少林瘋狗腳」，讓許多影迷無法忘懷。（翻攝自中天新聞畫面）

另外，豬哥亮也和超級天王劉德華同台飆演技，當時劉德華在電影《女丑劇場》飾演風流倜儻的帥氣賭俠，劉德華看似和豬哥亮毫不搭嘎，但2人在電影中「對賭」完全笑料十足，一個劉德華是國語不輪轉、一個豬哥亮是操著本土台語，雞同鴨講的溝通下笑料百出，笑梗紛紛一湧而出，豬哥亮在當時香港電影「入侵」台灣影壇最劇烈的年代，站穩陣腳，豬氏風格演技深植人心。

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