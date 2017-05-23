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（影音）吳慷仁看得入迷 90秒致敬台灣經典電影

2017/05/23 07:26

吳慷仁與溫貞菱擔任今年台北電影節的電影大使。（台北電影節提供）
〔記者吳琬婷／台北報導〕第19屆台北電影節形象廣告曝光，由台北電影獎最佳短片得主曾威量操刀，邀請今年的電影大使吳慷仁、温貞菱以及東南亞素人演員共同演出，廣告中，吳慷仁與溫貞菱盯著大銀幕、看得入迷，沉浸於電影的表情耐人尋味，而90秒導演版形象廣告也向台灣經典電影致敬。

導演黃信堯的《大佛普拉斯》是第19屆台北電影節開幕片。（台北電影節提供）
廣告呼應北影連結東南亞地區的企圖，來自新加坡的曾威量特別邀在台的東南亞新住民朋友入鏡。30秒形象廣告以一鏡到底的方式拍攝，捕捉每一張專心觀影的眾生相；90秒導演版形象廣告，則進一步觀照東南亞移工與新住民在台工作、戀愛、生兒育女的生活樣貌，並運用不同的畫面呈現日常細節，向經典電影《風櫃來的人》、《南國再見，南國》、《一一》、《你那邊幾點》致敬。

導演陳懷恩的紀錄片《曼菲》是第19屆台北電影節閉幕片。（劉振祥攝-雲門基金會提供）曾威量表示，台灣新電影的理念與執行方式啟發了許多資源匱乏的東南亞創作者，他作為一名從東南亞來台就學工作的導演，也常透過電影認識這塊土地，這短短的形象廣告同樣可以成為一座橋樑，連結不同族群的生命經歷。

另外，北影也宣布今年的開、閉幕片分別為導演黃信堯的《大佛普拉斯》與導演陳懷恩的紀錄片新作《曼菲》，兩部電影不但同時入選今年的台北電影獎，更將一前一後在北影舉行世界首映。更多資訊可上北影官網或FB粉絲頁查詢。

90秒導演版形象廣告：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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