這個小吃讓豬哥亮愛不釋手！酸甜滋味一吃40年
2017/05/23 07:26
豬哥亮生前最愛吃的傳統小吃「薑糖番茄」。（翻攝自YouTube畫面）
〔記者洪素津／台北報導〕綜藝天王豬哥亮因病驟逝，眾親友、演藝界大感不捨，所有豬哥亮身前愛去的地方、愛吃的東西也成為一大亮點，2009年時豬哥亮因貪吃地方名產「黑輪」而遭狗仔隊跟拍，更是促成他再度復出，但據了解豬哥亮還有一個最愛零嘴，做秀時期一休息一定得吃上一盤，那就是古早味「薑糖番茄」。
豬哥亮就愛小吃，過去在南部做秀期間，南部地區的肉粽、鴨肉飯，他都愛吃，甚至在這些店家簽了名，其中有一項小吃讓豬哥亮愛不釋手，而且一吃就是就是三、四十年，豬哥亮更把此項小吃搬到節目上去介紹，他最愛的小吃就是在位於台南的古早味「薑糖番茄」，把新鮮番茄切塊，後要沾醬食用，醬是用薑母、特製醬油膏、甘草糖調成的醬汁，沾著番茄，吃起來酸酸甜甜，豬哥亮說，以前到台南歌廳作秀，休息時間都要吃一盤才過癮。
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