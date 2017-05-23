（專訪）小S舌吻男星1小時 謝蔡康永「讓我爽一下」

蔡康永首部執導的《吃吃的愛》，是他為小S量身打造的電影。（記者潘少棠攝）〔記者吳琬婷／專訪〕蔡康永首部執導劇情長片《吃吃的愛》，是他為好搭擋小S量身打造的電影，拍攝期間還安排了一段小S與帥氣男主角李子峰瘋狂舌吻的戲碼，兩人足足拍了1個小時，各種姿勢與角度的舌吻都試過，讓小S直呼「親得非常過癮」，但電影剪輯完成後，舌吻片段卻都被剪光光，讓小S笑說：「蔡康永讓我拍這段，應該是為了讓我爽一下。」

小S時常在節目上吃帥氣男星的豆腐，給人餓虎撲羊的形象，但這次和李子峰拍舌吻戲，竟被攝影師嗆：「小S我真的瞧不起你耶，你怎麼會這麼不敢！」小S還透露，拍吻戲前，李子峰不但不緊張，還說「等等要拍吻戲，我好期待喔！」讓小S心想：「這人怎麼比我還飢渴。」

蔡康永首部執導的《吃吃的愛》，是他為小S量身打造的電影。（記者潘少棠攝）小S也喊冤說：「一開始我不知道要吻到什麼程度，所以沒有很放開，攝影師一直喊不夠，我就豁出去了。」結果兩人就忘情舌吻超過5分鐘，小S笑說，「親到不知道舌頭還能去哪了，已經連上牙齦、下牙齦、喉頭都去過啦！」但她坦言這場戲親得非常過癮。

但沒想到電影最終成品出爐，這段激情戲卻被全部剪光，蔡康永開玩笑說：「那段看起來很邪門，不知道是什麼意思。」但真正原因是因為電影片長才90分鐘、節奏明快，不是重點的戲份都必須剪掉。還好這段影片也沒浪費，小S笑稱：「後來我就把這些片段都存在我的手機裡面，時不時就拿出來回味一下。」

小S時常在節目上吃帥氣男星的豆腐，給人餓虎撲羊的形象。（記者潘少棠攝） 李子峰外型帥氣，和小S曾拍攝足足1個小時的舌吻戲。（翻攝自網路