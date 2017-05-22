限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

克里斯自嘲負責挨揍 愛上神力女超人「很輕鬆」

2017/05/22 21:01

克里斯潘恩直說演出《神力女超人》的工作就是愛上蓋兒加朵。（華納提供）

〔記者許世穎／洛杉磯報導〕以色列女星蓋兒加朵在《神力女超人》中衝鋒陷陣、以一檔百，男主角克里斯潘恩昨在洛杉磯接受國際媒體訪問時笑說：「沒有什麼可以阻止蓋兒！」更說比起蓋兒，自己的工作簡單多了，「我的工作就是愛上她」。

克里斯表示，蓋兒除了專業於工作上，同時也是個非常漂亮的女性，「在片中要愛上她並不困難，因為可以輕易地找到她討人喜歡的特質，這一點我相當幸運。」不過在片中飾演間諜的他，仍上演不少動作戲，他透露自己為戲健身，主要目的是保持靈活與機動，幫助他應付一天15小時的拍攝。

克里斯潘恩（左）在《神力女超人》和蓋兒加朵擦出愛火。（華納提供）

他也提到自己最喜歡的英雄是像布魯斯威利和哈里遜福特等人飾演的人物，「他們是那種老派的打手，所以我喜歡讓我的動作戲看起來儘可能不像是刻意編排過的。」更說蓋兒在片中負責所有精彩、酷炫的動作戲，「我能做的就是盡量想辦法打鬥和挨揍！她有超能力，可以投擲一台坦克車，這一點我做不到，我想沒有什麼可以阻止她的！」《神力女超人》5月30日在台上映。

相關新聞

推薦新聞
抱著謝金燕謝金晶痛哭 余天：為了小事吵不值得 抱著謝金燕謝金晶痛哭 余天：為了小事吵不值得
2017/05/22 13:26
（獨家）許不了么妹淚憶豬哥亮 後台送糖「超和藹」 （獨家）許不了么妹淚憶豬哥亮 後台送糖「超和藹」
2017/05/22 15:13
（影音）豬哥亮曾鼓勵「會大紅」 女歌手靈堂哽咽爆哭 （影音）豬哥亮曾鼓勵「會大紅」 女歌手靈堂哽咽爆哭
2017/05/22 17:54
（影音）豬哥亮跑路受恩都記得 楊秋興嘆「早點復出更好」 （影音）豬哥亮跑路受恩都記得 楊秋興嘆「早點復出更好」
2017/05/22 15:49
許聖梅性冷感 嘆老公買保險「受益人不是我」 許聖梅性冷感 嘆老公買保險「受益人不是我」
2017/05/22 17:30
「宮廟意見無法插足」 康凱被動配合豬哥亮後事 「宮廟意見無法插足」 康凱被動配合豬哥亮後事
2017/05/22 16:50
豬哥亮被勸治癌回嘴「我要等死」 命被偏方玩掉 豬哥亮被勸治癌回嘴「我要等死」 命被偏方玩掉
2017/05/22 20:34
大S又有了？被拍衣服寬鬆 抱怨手腳腫 大S又有了？被拍衣服寬鬆 抱怨手腳腫
2017/05/22 12:51
老公紅包告白「我愛你」 歪扭字跡讓隋棠超感動 老公紅包告白「我愛你」 歪扭字跡讓隋棠超感動
2017/05/22 17:56
豬哥亮《大釣哥》重映戲院少 男星怒說... 豬哥亮《大釣哥》重映戲院少 男星怒說...
2017/05/22 16:36
閃退青瓦台F4 南韓總統天菜保鑣轉當美髮師 閃退青瓦台F4 南韓總統天菜保鑣轉當美髮師
2017/05/22 17:48
（影音）黃秋生剁陽具太駭人 《失眠》3個血腥鏡頭遭刪減 （影音）黃秋生剁陽具太駭人 《失眠》3個血腥鏡頭遭刪減
2017/05/22 18:45
賭徒朝聖豬哥亮靈堂 告別式家祭時間變明牌號碼 賭徒朝聖豬哥亮靈堂 告別式家祭時間變明牌號碼
2017/05/22 14:41
94歲常楓嘆豬哥亮還年輕 2字形容豬式幽默 94歲常楓嘆豬哥亮還年輕 2字形容豬式幽默
2017/05/22 14:29
（圖輯影音）林隆旋22歲兒創100首歌 音樂才華受矚目 （圖輯影音）林隆旋22歲兒創100首歌 音樂才華受矚目
2017/05/22 15:14
謝金燕忍父喪敬業演出 信眾拱明年小巨蛋壓軸 謝金燕忍父喪敬業演出 信眾拱明年小巨蛋壓軸
2017/05/22 14:55
比基尼解放屁股蛋 賭王千金何超蓮辣翻 比基尼解放屁股蛋 賭王千金何超蓮辣翻
2017/05/22 19:30
9億拿7億付人事費？公視秀證據打臉高金素梅 9億拿7億付人事費？公視秀證據打臉高金素梅
2017/05/22 20:38
金高恩人緣超好！男神偷偷捧場粉絲見面會 金高恩人緣超好！男神偷偷捧場粉絲見面會
2017/05/22 12:46
（影音）孫淑媚想未婚生子 爸打槍「不可能接受的」 （影音）孫淑媚想未婚生子 爸打槍「不可能接受的」
2017/05/22 18:36
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.