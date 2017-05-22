克里斯自嘲負責挨揍 愛上神力女超人「很輕鬆」

克里斯潘恩直說演出《神力女超人》的工作就是愛上蓋兒加朵。（華納提供）

〔記者許世穎／洛杉磯報導〕以色列女星蓋兒加朵在《神力女超人》中衝鋒陷陣、以一檔百，男主角克里斯潘恩昨在洛杉磯接受國際媒體訪問時笑說：「沒有什麼可以阻止蓋兒！」更說比起蓋兒，自己的工作簡單多了，「我的工作就是愛上她」。

克里斯表示，蓋兒除了專業於工作上，同時也是個非常漂亮的女性，「在片中要愛上她並不困難，因為可以輕易地找到她討人喜歡的特質，這一點我相當幸運。」不過在片中飾演間諜的他，仍上演不少動作戲，他透露自己為戲健身，主要目的是保持靈活與機動，幫助他應付一天15小時的拍攝。

克里斯潘恩（左）在《神力女超人》和蓋兒加朵擦出愛火。（華納提供）

他也提到自己最喜歡的英雄是像布魯斯威利和哈里遜福特等人飾演的人物，「他們是那種老派的打手，所以我喜歡讓我的動作戲看起來儘可能不像是刻意編排過的。」更說蓋兒在片中負責所有精彩、酷炫的動作戲，「我能做的就是盡量想辦法打鬥和挨揍！她有超能力，可以投擲一台坦克車，這一點我做不到，我想沒有什麼可以阻止她的！」《神力女超人》5月30日在台上映。