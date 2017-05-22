（專訪）小S曾因惡評不敢上街 感謝蔡康永停掉《康熙》

蔡康永（右）首部執導的《吃吃的愛》，是他為小S量身打造的電影。（記者潘少棠攝）



〔記者吳琬婷／專訪〕小S和蔡康永合作主持《康熙來了》長達12年，彼此感情深厚，蔡康永首度執導劇情長片《吃吃的愛》，也是他為小S量身打造的電影。回顧《康熙》已停播一年半，鮮明主持風格仍讓粉絲難忘，但小S很感謝蔡康永當初決心退出，讓她走出舒適圈，展開了不一樣的職場人生。

蔡康永（右）和小S鮮明主持風格仍讓粉絲難忘。（記者潘少棠攝）

蔡康永會找小S演出女主角，不僅是因為兩人的好交情，蔡康永認為像小S這麼有意思的人，一定也能是個好演員。而片中小S飾演一名四處面試卻屢屢碰壁的新人，她回憶當初和姊姊組「ASOS」出道時，也常被路人咒罵「醜八怪」、「三八」，惡評多到不敢走在街上，直到主持《娛樂百分百》、《康熙來了》之後，犀利的說話風格才被接納。

小S感謝《康熙來了》結束，讓她走出舒適圈。（記者潘少棠攝）

小S和蔡康永都憑《康熙》大紅大紫，面對結束，蔡康永很高興自己有勇氣割捨現成的成績單，「連這都可以放下，其他事也沒那麼難了。」小S則感謝蔡康永的決定，她曾認為自己無法獨自主持節目，一定要有搭檔，但脫離舒適圈後，她不僅挑戰獨挑大樑主持《姐姐好餓》，也跨足演戲，開啟不一樣的人生。

小S形象多變，犀利又逗趣的說話風格深受粉絲喜愛。（記者潘少棠攝）

外人看起來大膽的小S，其實也有擔心害怕的一面，她笑說，「主持《姐姐好餓》第1集前，我緊張到一直去拉屎，心裡一直希望來賓有事來不了、取消拍攝。」還好她與前兩集的來賓黃渤、李治廷都互動良好，讓她放下心中大石。

為了回饋喜愛的《康熙》的粉絲，蔡康永特別在電影中，找來不少康熙來賓客串，當作是片中埋藏的的小驚喜，除此之外，蔡康永還透露，片中將有令人耳目一新的反轉劇情，希望大家在看完能感到有趣又動人，他就很滿足了。《吃吃的愛》將於27日在台上映。

（小S服裝品牌：Daniel Wang；珠寶：TIFFANY & CO.；場地提供：好樣集團 VVG Group）