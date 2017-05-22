限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

豬哥亮被勸治癌回嘴「我要等死」 命被偏方玩掉

2017/05/22 20:34

豬哥亮辭世享壽70歲。（資料照）

〔記者曾德蓉／台北報導〕豬哥亮病逝，繼他的主治醫師、臺大醫院大腸直腸外科權威梁金銅透露，豬生前是個不聽話的病人，會把藥偷偷沖進馬桶，導致壽命被沖掉3個月後，新北市議員周勝考也說，豬哥亮太信偏方，自認靠吃「南非葉」就能抗癌，還曾自嘲想直接等死，延誤治療時間。

豬哥亮不僅篤信民間信仰，還迷信偏方，過去他拒絕治療癌症，但據他過去節目製作單位員工透露，豬會定期下南部找所謂「偏方密醫」替他開藥；周勝考則說，豬每天早上都吃兩片民間俗稱「腫瘤剋星」的「南非葉」，認為這樣就算治療，去年他終於看不下去，認為這樣如何能治病？於是告訴豬說「太子爺來託夢，再這樣下去你活不過一星期」，豬當時還回嘴擺爛「我不想看，要這樣死掉」。

最後周勝考又找上鎮發宮負責人周麗華，兩人一起勸著豬，當時豬的肚子已經滿是腹水，「吃不下拉不出」，豬才坦言，「出國深造」期間就篤信的「王爺公」也有託夢給他，摸他肚子，要他趕快去治療；事後豬與老婆葉瑞美討論，才決定住院開刀，積極治療。

周勝考還說，豬哥亮生前最痛心遺作、電影《大釣哥》票房不如預期，原想替妻兒留下安家費，反而倒賠；也因票房不佳，就連豬往生前一周，他進醫院探視，當時已接近彌留狀態的豬還不斷抱怨「都被你們搞壞，我對票房本來很有信心，都被你們搞壞了」。

為了完成豬的遺願，本周五起《大釣哥》將重映，周勝考為力挺好友，也不捨豬到往生前最後仍在怨埋電影票房不佳，原想包兩場支持，結果一去電詢問，才意外發現，多數電影院不是沒響應重映，就是時段、廳次太少。

周勝考忍不住嘆氣說：「我也是兩難，如果只有我去包場、只有我朋友去看，反而擠壓到他粉絲，到時候大家抱怨也不好，大家都去看，說不定也能幫到他的家屬。」他呼籲各大影廳盡量響應重映，紀念這位天王，加上以豬的地位，重映符合廣大粉絲期待。

相關新聞

推薦新聞
抱著謝金燕謝金晶痛哭 余天：為了小事吵不值得 抱著謝金燕謝金晶痛哭 余天：為了小事吵不值得
2017/05/22 13:26
哥哥你哪位？SJ東海小卡「跨公司迷航」跑到TWICE專輯中 哥哥你哪位？SJ東海小卡「跨公司迷航」跑到TWICE專輯中
2017/05/22 15:50
（影音）豬哥亮跑路受恩都記得 楊秋興嘆「早點復出更好」 （影音）豬哥亮跑路受恩都記得 楊秋興嘆「早點復出更好」
2017/05/22 15:49
豬哥亮被勸治癌回嘴「我要等死」 命被偏方玩掉 豬哥亮被勸治癌回嘴「我要等死」 命被偏方玩掉
2017/05/22 20:34
大S又有了？被拍衣服寬鬆 抱怨手腳腫 大S又有了？被拍衣服寬鬆 抱怨手腳腫
2017/05/22 12:51
老公紅包告白「我愛你」 歪扭字跡讓隋棠超感動 老公紅包告白「我愛你」 歪扭字跡讓隋棠超感動
2017/05/22 17:56
豬哥亮《大釣哥》重映戲院少 男星怒說... 豬哥亮《大釣哥》重映戲院少 男星怒說...
2017/05/22 16:36
女星揮別15公分秀髮 中性型男look迷倒網友 女星揮別15公分秀髮 中性型男look迷倒網友
2017/05/22 17:56
張捷拍戲曾被逼嘿咻 「我不想，他還在後面頂我」 張捷拍戲曾被逼嘿咻 「我不想，他還在後面頂我」
2017/05/22 15:05
（影音）黃秋生剁陽具太駭人 《失眠》3個血腥鏡頭遭刪減 （影音）黃秋生剁陽具太駭人 《失眠》3個血腥鏡頭遭刪減
2017/05/22 18:45
賭徒朝聖豬哥亮靈堂 告別式家祭時間變明牌號碼 賭徒朝聖豬哥亮靈堂 告別式家祭時間變明牌號碼
2017/05/22 14:41
小豬送花悼偶像豬哥亮 許不了妹低調現身 小豬送花悼偶像豬哥亮 許不了妹低調現身
2017/05/22 13:39
女星碰上鬼壓床 半夜驚見2位在飄 女星碰上鬼壓床 半夜驚見2位在飄
2017/05/22 14:36
（圖輯影音）林隆旋22歲兒創100首歌 音樂才華受矚目 （圖輯影音）林隆旋22歲兒創100首歌 音樂才華受矚目
2017/05/22 15:14
《五星戰隊》主角猝逝 能見達也終年47歲 《五星戰隊》主角猝逝 能見達也終年47歲
2017/05/22 13:51
強大吸金力放不得！《惡靈古堡》系列將重啟 強大吸金力放不得！《惡靈古堡》系列將重啟
2017/05/22 13:48
謝金燕忍父喪敬業演出 信眾拱明年小巨蛋壓軸 謝金燕忍父喪敬業演出 信眾拱明年小巨蛋壓軸
2017/05/22 14:55
9億拿7億付人事費？公視秀證據打臉高金素梅 9億拿7億付人事費？公視秀證據打臉高金素梅
2017/05/22 20:38
金高恩人緣超好！男神偷偷捧場粉絲見面會 金高恩人緣超好！男神偷偷捧場粉絲見面會
2017/05/22 12:46
（影音）孫淑媚想未婚生子 爸打槍「不可能接受的」 （影音）孫淑媚想未婚生子 爸打槍「不可能接受的」
2017/05/22 18:36
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.