豬哥亮被勸治癌回嘴「我要等死」 命被偏方玩掉

豬哥亮辭世享壽70歲。（資料照）

〔記者曾德蓉／台北報導〕豬哥亮病逝，繼他的主治醫師、臺大醫院大腸直腸外科權威梁金銅透露，豬生前是個不聽話的病人，會把藥偷偷沖進馬桶，導致壽命被沖掉3個月後，新北市議員周勝考也說，豬哥亮太信偏方，自認靠吃「南非葉」就能抗癌，還曾自嘲想直接等死，延誤治療時間。

豬哥亮不僅篤信民間信仰，還迷信偏方，過去他拒絕治療癌症，但據他過去節目製作單位員工透露，豬會定期下南部找所謂「偏方密醫」替他開藥；周勝考則說，豬每天早上都吃兩片民間俗稱「腫瘤剋星」的「南非葉」，認為這樣就算治療，去年他終於看不下去，認為這樣如何能治病？於是告訴豬說「太子爺來託夢，再這樣下去你活不過一星期」，豬當時還回嘴擺爛「我不想看，要這樣死掉」。

最後周勝考又找上鎮發宮負責人周麗華，兩人一起勸著豬，當時豬的肚子已經滿是腹水，「吃不下拉不出」，豬才坦言，「出國深造」期間就篤信的「王爺公」也有託夢給他，摸他肚子，要他趕快去治療；事後豬與老婆葉瑞美討論，才決定住院開刀，積極治療。

周勝考還說，豬哥亮生前最痛心遺作、電影《大釣哥》票房不如預期，原想替妻兒留下安家費，反而倒賠；也因票房不佳，就連豬往生前一周，他進醫院探視，當時已接近彌留狀態的豬還不斷抱怨「都被你們搞壞，我對票房本來很有信心，都被你們搞壞了」。

為了完成豬的遺願，本周五起《大釣哥》將重映，周勝考為力挺好友，也不捨豬到往生前最後仍在怨埋電影票房不佳，原想包兩場支持，結果一去電詢問，才意外發現，多數電影院不是沒響應重映，就是時段、廳次太少。

周勝考忍不住嘆氣說：「我也是兩難，如果只有我去包場、只有我朋友去看，反而擠壓到他粉絲，到時候大家抱怨也不好，大家都去看，說不定也能幫到他的家屬。」他呼籲各大影廳盡量響應重映，紀念這位天王，加上以豬的地位，重映符合廣大粉絲期待。